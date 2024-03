L’Havodda Resort nell’incontaminata natura tropicale

Fuori dal contesto urbano e immerso in un paradiso tropicale, NH Collection Hotels & Resorts – il brand upper-upscale di Minor Hotels – celebra la sua prima apertura su un’isola con NH Collection Maldives Havodda Resort, un’oasi di ville sull’Oceano Indiano che combina romanticismo,avventure subacquee e benessere olistico.

Situato su un’isola incontaminata circondata da palme, parte dell’atollo di Gaafu Dhaalu e una delle perle maldiviane più vicine all’equatore, il resort offre un ambiente unico circondato dalla barriera corallina ricca di tartarughe e pesci tropicali. Nelle acque cristalline della laguna, esperti e aspiranti sub possono fare immersioni, in trenta punti riconosciuti a livello globale, in un vero e proprio parco giochi sottomarino, inoltre, la vicinanza del resort all’equatore offre quasi 12 ore di luce tutto l’anno. Una soluzione perfetta per fare scorta di vitamina D.

L’infrangersi delle onde e il rilassante fruscio delle palme fanno da sottofondo agli ospiti che soggiornano nelle 120 ville sulla spiaggia e sull’acqua, dotate di vista mozzafiato sull’Oceano Indiano. Le Sunrise Beach Villas di 95 metri quadrati vantano un solarium di fronte alla spiaggia e un’area in cui fare il bagno. Le Sunset Beach Villas, di dimensioni simili, con i ponti affacciati sul tramonto, sono ideali per viaggiatori romantici. Le Beach Pool Villas, avvolte dalla rigogliosa vegetazione, incontrano le esigenze degli ospiti più riservati. Per un’esperienza maldiviana classica i viaggiatori possono optare per la bellissima Overwater Villa o per la Overwater Pool Suite di grandi dimensioni.

NH Collection Maldives Havodda offre un mix di esperienze culinarie raffinate con tre ristoranti e due bar. Il Reef propone sapori freschi da tutto il mondo; alla griglieria Surf vengono servite bistecche e crostacei, mentre il Pizza Kaage sforna pizze cucinate a bordo piscina. Il Thari Bar, con servizio giornaliero, permette agli ospiti di usufruire di comodi lettini e cabine di gustare cocktail rivisitati, spuntini leggeri e thè pomeridiani. L’Iru Bar serve invece drink di fronte ai tramonti maldiviani.