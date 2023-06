Lezione di Nan: folgorata da Bene e Antonioni

di Benedetta Cucci

Il primo film della sua vita è stato Zanna Gialla, a 5 anni, e da quel momento non ha mai smesso di amare il cinema, anche più della fotografia, come traspare dai racconti di una tre giorni bolognese in nome della settima arte, nell’ambito del festival Cinema Ritrovato, dedicato al restauro del patrimonio cinematografico mondiale. Ma poi Nan Goldin incappò in Blow Up di Michelangelo Antonioni, in un cinema alla periferia di Boston, che frequentava negli anni delle scuole hippie, e la sua vita prese quella direzione che ben conosciamo. Di fotografa di sottoculture, in prima persona però, perché l’artista e attivista classe 1953 (a settembre sono 70 anni), vive quel mondo nell’East Village newyorkese di fine anni ’70 da protagonista, immortalando i suoi amici, cominciando dalle sue coinquiline, due drag queen, a casa e nei gay bar. Da quel mare di umanità che ha iniziato a fotografare a Boston senza alcuna censura, emerge l’opera intimista che l’ha resa celebre nel mondo "overground": The Ballad of Sexual Dependency del 1985, uno slide show accompagnato da una colonna sonora che mescolava rock, blues, opera e reggae, inizialmente mostrato nei nightclub e infine nelle gallerie.

Ma l’incipit della sua "lezione di cinema" al festival Cinema Ritrovato, davanti a una platea di appassionatissimi, è la purezza di una bambina di 5 anni che lascia il posto nell’adolescenza ad Antonioni, Cassavetes, Pasolini, Fellini, Visconti e a perle underground del movimento no-wave della Grande Mela. "Adoro Vivienne Dick – racconta Goldin – una regista di Super8, anzi, la regina del Super8, che ha lavorato tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80 con questo formato". E prosegue: "Ha ripreso Lydia Lunch e i Contortions, ha ripreso me, ha girato Liberty’s Booty sulla prostituzione, lavorava con luoghi e persone che conosceva ma non facendo documentari, raccontando storie". Poi cita Dorothy Arzner (su cui al festival viene mostrato oggi il documentario Una pionnière à Hollywood di Clara e Juloa Kuperberg) e il suo Merrily We Go to Hell del 1932. E per spiegare meglio il suo amore per il cinema, Nan ha portato sotto le Due Torri un montaggio di trenta spezzoni di "fabolous films" che parlano di lei e del suo modo di intendere l’immagine, l’estetica soprattutto.

"Questo è Sirens, il mio primo lavoro di found footage – spiega la Goldin –. Inizia con un lavoro sulla dipendenza e la sua oscurità poi si focalizza sul viso di Donyale Luna, sul piacere e l’eccitazione di essere sballati. È come un trip che inizia con Donyale, che ha recitato con i grandi, nel Satyricon di Fellini, e qui appare nella Salomè di Carmelo Bene". Goldin ama il cinema italiano, del resto è venuta a Bologna anche per presentare al pubblico Bellissima di Visconti con l’adorata Anna Magnani. "Sento una connessione con Anna Magnan – dice, col cuore, Nan –, è stata una femminista, nei tanti e giusti significati che questa parola può avere, è sempre stata se stessa e nessuno poteva dirle cosa fare". E poi: "Non era carina ma era bellissima, una bellezza selvaggia, quel tipo di bellezza vera e profonda che io vedo nelle persone che fotografo e che lei portava sullo schermo dove non recitava un ruolo, lo incarnava".

Infine, dopo essere stata protagonista di Tutta la bellezza e il dolore di Laura Poitras, il documentario che ha vinto Venezia nel 2022 e che racconta la storia personale di Nan e la sua battaglia contro la famiglia Sackler ritenuta responsabile dell’epidemia di oppioidi negli Stati Uniti, ecco il progetto futuro della Goldin: "Ora sto lavorando a una cosa sulla mortalità – conclude – e visto che sto diventando vecchia voglio occuparmene: è inutile, non posso fare a meno dell’oscurità".