Letture musicate. E il firmacopie con Vale e Sara

di Anna MangiarottiAppuntamenti con i libri e le numerose presentazioni. Ecco un piccolo ’viaggio’ tra i vari appuntamenti dei prossimi giorni.

Oggi, ore 17, a Pavia, nel Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria, Strada Nuova 65, per il ’Ciclo Bianca Pitzorno’, letture musicate, va in scena ’L’incredibile storia di Lavinia’ (Premio Andersen - Baia delle Favole 1986), versione scanzonata della fiaba tradizionale, con una piccola fiammiferaia che grazie alla magia si vendica della freddezza e delle prepotenze degli adulti, ma impara anche a sue spese a non inorgoglirsi troppo.

Domani, a Milano, ore 15, alla Mondadori Duomo (angolo viale Mazzini), Vale e Sara (ovvero Sara Di Sturco e Valentino Bisegna), tra i creator più famosi d’Italia (8 milioni di follower), incontrano il pubblico e firmano le copie del libro ’Missione Space Family’ (Mondadori Electa): nuove cinque incredibili missioni interstellari tra carlini ballerini, mostri giganti, rifiuti spaziali, panini con super segreti, draghi che si rifiutano di fare i draghi...

Sempre domani, Giornata internazionale della donna, nella Sala Letture Biblioteca civica di Cologno Monzese, via Mazzini 9, alle ore 18, ’Le scrittrici stanno bene’: Sara De Simone, studiosa, critica letteraria e traduttrice, conduce al di là e contro la retorica della sofferenza, dell’isteria, della malinconia femminile di Virginia Woolf, Wislawa Anna Szymborska, Emily Dickinson, Katherine Mansfield.

A Milano, ore 19, in occasione dei cinquant’anni dalla fondazione della Libreria delle donne (fondo di testi esauriti e introvabili, centro di incontro di moltissime donne e anche uomini, dalla sede storica di via Dogana 2 spostatasi in via Pietro Calvi 29), ultimo appuntamento nella Sala prove STN-Studionovecento, via Menabrea 27, del ciclo Maestre di vita e di pensiero: ’La donna che cambiò il Novecento’, lettura scenica dedicata a Lina Merlin, indomita oppositrice del fascismo fin dalla prima giovinezza, imprigionata e confinata, anche nella maturità osteggiata per l’azione a favore delle donne e dei più deboli, prima senatrice della Repubblica e autrice della famosa legge 75/1958 contro lo sfruttamento legalizzato della prostituzione, nota come ’Legge Merlin’.

Domenica 9 marzo, come ogni seconda domenica del mese, a Milano, Vecchi Libri in piazza Diaz (sotto i portici): la più grande manifestazione a cielo aperto di libri antichi e vintage, dal 1995, con più di 100 espositori che suggeriscono titoli imperdibili e chicche da sfoggiare per fare colpo. Lunedì 10 marzo, ore 18.30, al Café Rouge del Teatro Franco Parenti di Milano, il saluto di Andrée Ruth Shammah precede la presentazione del libro ’I mercanti del palazzo. Fare impresa è anche fare politica’ (Il Mulino) di Giacomo Mannheimer che, in dialogo con Sergio Scalpelli e Patrizia Rutigliano, spiega attraverso casi pratici ed esempi utili perché e come le imprese dovrebbero occuparsi di politica prima che la politica si occupi di loro.

Mercoledì 12 marzo, ore 16, alla Casa della Cultura di via Borgogna 3, a Milano (dal 1946 centro della democrazia culturale per iniziativa di Antonio Banfi), presentazione del libro di Michele Mezza ’Connessi a morte. Guerra, media e democrazia nella società della cybersecurity’.