Lettura, che passione!. Ritorna il ’Buk Festival’

Le trame e la vita è il filo rosso di Buk Festival 2025, che fa il suo ritorno a Modena negli spazi del Chiostro di San Paolo il 3 e 4 maggio, per celebrare 18 anni di impegno nella promozione della lettura. Ideato e guidato dal direttore artistico Francesco Zarzana per la cura organizzativa di Sara Caselli, paladini della bibliodiversità, la kermesse ha la sua forza nella vasta rappresentanza della media e piccola editoria italiana e nell’edizione della maggiore età, riscopre la letteratura di genere con un cartellone di percorsi gialli, storici e di impegno civile, attraverso libri inediti, nuovissimi o recenti.

L’immagine 2025 di Buk è firmata dall’illustratrice, autrice e editrice Elisa Pellacani che per il festival ha trasposto in uno sguardo curioso, delicato e appassionato, il piacere transgenerazionale per la lettura e la scoperta di nuove storie e personaggi. Il percorso giallo-noir si apre con un thriller distopico di straordinaria attualità del divulgatore scientifico Andrea Segrè: ’Gelo profondo. La nuova era glaciale’ (Minerva) è un climate thriller legato alla minaccia di una nuova era glaciale causata dalle nuove tecnologie e sequestrare le emissioni CO2 può salvare la terra dalle temperature torride, ma potrebbe anche ibernarla. Farà tappa a Modena lo scrittore Pierangelo Soldati con ’Robin Barlow. La morte corre sulla tela del ragno’, il romanzo in uscita proprio in occasione del festival: un’incursione nelle trame gialle e insieme nelle atmosfere fantasy. Il libro è presentato domenica 4 maggio alle 16 nella Sala del Leccio, in occasione del panel a più voci ’Oscuri misteri. Intrighi, paure e colpi di scena’ condotto dalla giornalista e scrittrice Isa Grassano, insieme ad altre due novità nel segno del crime, sempre di Giraldi, ovvero ’Il marchio di medusa’ di Salvatore Savasta, che esplora il lato oscuro della mente e delle relazioni umane e ’Tannico mistero’ di Margherita Gobbi, un giallo ricco di suspence in una Bologna dalle sfaccettature in chiaroscuro dove si muovono le indagini della ispettrice capo della Questura Bianca Cecchini.

Ma la letteratura si fa anche poesia e memoria a Buk, con il tema ’Fragilità umana. Haiku, destini e storie di famiglia’ che porterà tre autori di Giraldi ed entra nel territorio della Liberazione con Giovanni Battista Menzani, consulente editoriale e direttore di Low Edizioni, che presenta ’Torniamo a resistere’, volume collettivo di 13 autrici e autori tornati in quei luoghi.