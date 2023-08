Lettere e passioni di Ortese sotto le bombe

di Matteo

Massi

C’è una vecchia (e bellissima) canzone di Franco Battiato Stranizza d’amuri (titolo di recente preso in prestito anche per un film). E in quella canzone c’è un passaggio, in dialetto siciliano, che fa così: "‘Ccu tuttu ca fora c’è ‘a guerra Mi sentu stranizza d’amuri". Traduzione: "Tutto là fuori è guerra, mi sento strano ad amare". Il punto è proprio questo: con la guerra fuori dalle finestre si può amare, sognare e in fondo vivere o si è destinati soltanto a soffrire, al patimento dell’anima?

Dal 1940 al 1944, gli anni della Seconda Guerra Mondiale, Anna Maria Ortese ha un ricco carteggio con una ragazza bolognese, Marta Maria Pezzoli. Che chiamano Mattia. In quelle 57 lettere scritte da sfollata nella costiera sorrentina, perché la casa napoletana del Piliero è stata bombardata, mette per iscritto la sua anima tormentata. Senza quasi mai fare cenno della guerra in corso, se non per qualche passaggio in cui parla degli allarmi. Anna Maria non ha intenzione di rinunciare alla scrittura: non solo quella privata attraverso le lettere alle amiche. Ma la scrittura che si materializza in versi e in romanzi. Anche se genera fatica, angoscia e disperazione.

In un paio di queste lettere cita il poeta Alfonso Gatto che non si trasfigura soltanto come mentore, perché per Anna è qualcosa in più. È l’amore, seppure non ricambiato. A lui – e lo scrive a Mattia in una lettera – ha consegnato la sola copia manoscritta di una raccolta di poesie che non sarà mai pubblicata ("Nessuna risposta"). E Gatto torna in un paio di passaggi, nei quali Ortese racconta i suoi malanni fisici. Il 12 maggio 1941 scrive: "Il dottore ha detto che il mio cuore è eccitatissimo e credo che lui l’abbia trovato addirittura malato. Avrei voluto singhiozzare, lamentarmi, abbracciarmi e poi mi sono sentita sfinita per due ore. Ho sognato A. Gatto".

Mattia è l’amica che "capisce il cuore". Anche le palpitazioni, più o meno tenui, che non sono solo l’indicatore di un malanno cardiaco. Con Mattia, spirito curioso e lettrice appassionata (nella sua vita farà la bibliotecaria, senza staccarsi mai dalle pagine scritte), si può confidare, arrivando a scandagliare se stessa ("la tua tenerezza da sorella"). E poi ci sono i libri appunto. E le reazioni, talvolta istintive. Anna Maria non ama Alba De Céspedes e non fa nulla per nasconderlo: "Come scrittrice, pei suoi successi mi fa stizza e confusa gelosia. Te lo confesso candidamente". Invece Katherine Mansfield è "purissima". E ancora: "I tuoi libri, specie Molnar, mi hanno aiutato tanto". È il 12 marzo del 1941, sta crollando tutto, ma non le sue ambizioni letterarie che insegue ("Credo che scrivere debba essere la mia strada"). E così anche in questo carteggio compaiono le figure che accompagneranno la vita e la carriera di Ortese. Come Massimo Bontempelli.

Anna Maria si apre e racconta le sue sofferenze e quelle della famiglia: la morte di suo fratello Antonio (ucciso a pugnalate in Albania). Arriva a definirsi: "Bussola senza ago". Ma non smette di credere nella scrittura, anche se è consapevole che non sarà (e potrà) essere la sua salvezza ("Scrivere è uguale al canto raccolto e disperato del mare, nelle insenature segrete. È il rifugio triste, non è la vita"). Una fatica necessaria. Per sopravvivere.

Nell’universo di Ortese gioia e sofferenza convivono (come è sintetizzato nel titolo dato a questo carteggio, uscito per Adelphi: Vera gioia è vestita di dolore) perché "La vita non va bevuta “assoluta”. Bisogna mescolarvi molta polvere e molto amaro, o lo splendore e la dolcezza di questa bevanda misteriosa ci ucciderebbero". Tormentata, ma nella vivida tavolozza dei sentimenti, c’è un colore più degli altri che torna nelle sue lettere: l’azzurro. Il colore del cielo, anche quando dall’alto piovono le bombe.