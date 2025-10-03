Letizia Battaglia: la vita e l’opera. Per la prima volta in Italia

di Benedetta CucciQuegli scatti in bianco e nero ancora ci guardano e ci pongono delle domande, inducendoci a delle profonde riflessioni sull’esistenza che tutt’ora sono fondamentali: come vivere, resistere e trovare bellezza nonostante le tragedie della vita?

Ecco quindi l’importanza e la necessità delle 200 fotografie che compongono la grande mostra, per la prima volta in Italia, Letizia Battaglia. L’opera: 1970-2020 dal 18 ottobre all’11 gennaio 2026 al Museo Civico San Domenico di Forlì, con la curatela di Walter Guadagnini. Ideata e prodotta da CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, dal museo Jeu de Paume di Parigi, con la collaborazione dell’Archivio Letizia Battaglia, l’esposizione esplora l’intero percorso creativo della fotografa siciliana (1935 – 2022) attraverso fotografie, libri, giornali e riviste provenienti dal suo archivio, testimoniando la varietà dei suoi interessi e la continuità del suo impegno civile.

Presentata nel 2024 al Jeu de Paume di Tours e al festival internazionale Rencontres d’Arles nel 2025, per la tappa forlivese il progetto è stato aggiornato e arricchito arrivando a comprendere alcune fotografie inedite, 22 riviste con cui la fotografa ha collaborato e delle quali in alcuni casi è stata anche fondatrice ed editrice, nonché un docufilm sulla sua vita.

Letizia Battaglia esordisce tra Palermo e Milano all’inizio degli anni Settanta, realizzando per diverse riviste italiane reportages sull’evoluzione dei costumi: scriveva gli articoli e scattava le fotografie, unendo in sé parole e immagini. La stagione più nota della fotografa inizia però alla metà degli anni Settanta quando, ritornata a Palermo, riprende quotidianamente per il giornale ’L’Ora’ i tragici fatti di mafia che insanguinano la città per oltre un decennio: è in questo periodo che produce alcuni dei suoi scatti più noti.

La mostra intende però porre in risalto anche la contemporanea volontà e capacità dell’artista di rappresentare la sua città e la sua regione nella loro interezza, con le miserie e le nobiltà, con l’amore e la gioia, con la bellezza dei volti delle ragazze e dei ragazzi, con le tradizioni rappresentate dalle feste religiose e con l’importante testimonianza della vita di un ospedale psichiatrico. Le sue immagini non sono solo scatti colti nella vita di tutti i giorni, diventano icone e simboli di un territorio ferito e fiero, intriso di contraddizioni, dove la violenza convive con la grazia, e il dolore con una struggente vitalità.

Basta guardare immagini come La bambina col pallone, o Rosaria Schifani vedova dell’agente di scorta Vito, ucciso insieme al giudice Giovanni Falcone, Francesca Morvillo ed i suoi colleghi Antonio Montinaro e Rocco Dicillo o ancora Domenica di Pasqua. La tradizionale corsa in cui gli uomini seguono il Cristo Risorto, tre momenti decisivi della realtà, per comprendere la sua ricerca sulla resistenza umana.