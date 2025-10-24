L’etica fra scienza e società

Al via oggi a Parma la prima edizione di “FuturoPresente: Scienza Etica Società“, festival universitario – in programma fino a domenica – promosso dal Centro Universitario di Bioetica dell’Università di Parma e dedicato a riflettere sui temi del progresso scientifico e le loro implicazioni etiche, ambientali e sociali.

A Parma oltre cento relatori daranno vita a cinquanta appuntamenti che toccheranno temi come l’intelligenza artificiale, le neuroscienze, la sostenibilità, la giustizia climatica e la tutela delle generazioni future, la decisione sul fine vita, le tecnologie riproduttive e i modelli di famiglia. Ancora: l’etica dei viaggi spaziali, l’identità di genere, le malattie rare, la genetica e le applicazioni in medicina, l’etica animale.

"Ci fa davvero molto piacere che questo festival nasca in seno all’Università – osserva il rettore Paolo Martelli– luogo di dialogo, di confronto e di riflessione".

"FuturoPresente è un invito alla consapevolezza e alla responsabilità, un progetto che nasce dalla convinzione che il mondo accademico debba uscire dalle proprie aule per diventare catalizzatore di una riflessione collettiva sui temi che definiranno il futuro e stanno già (ri)definendo il presente", aggiunge il professor Antonio D’Aloia, direttore del Centro Universitario di Bioetica e ideatore del Festival.