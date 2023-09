L’eterna passione per le sneakers si rispecchia in Bofill

In via Savona 56 lo showroom di Hogan è stato trasformato in uno spazio ispirato alle architetture dell’architetto spagnolo Ricardo Bofill, per la presentazione della collezione dell’estate 2024 del marchio nel portafoglio del Gruppo Tod’s di Diego e Andrea Della Valle. Un bellissimo allestimento tutto specchiato si esalta la qualità delle calzeture, delle borse e dell’abbigliamento di Hogan (nella foto in alto), marchio di cui è presidente Andrea Della Valle che tra un paio d’anni festeggerà i suoi primi 40 anni.

Una narrazione stilistica che affonda nell’heritage ma guarda all’oggi e al domani, tra tradizione e innovazione, per un’immagine senza tempo. La collezione femminile, che fattura per il 60%, è caratterizzata da materiali eccellenti e lavorazioni pregiate, piena di dettagli e di manualità esperta. Trionfano le sneakers Hogan H-Stripes che piacciono alla Generazione Z per la comfortevole maxiplatform e per la leggerezza.

Nuove le impunture in colori pastello sul bianco della calzatura o con disegni di H a contrasto, indossate sotto blazer over di aspetto maschile e shorts sartoriali. Poi ecco le sneakers genderless Hogan H665, ispirate al jogging. Volumi grandi e piccoli per le borse H-Bag in tonalità che ricordano quelle della terra e nuance pastello. Anche qui preziose cuciture a vista. "Qualità, innovazione e stile – spiega il presidente di Hogan, Andrea Della Valle – sono i nostri codici. Il nostro è un continuo viaggio tra passato e presente, per un’eleganza informale che ci contraddistingue. Tutti i brand del Gruppo Tod’s sono in crescita e anche Hogan sta attraversando un momento positivo".

"Ma non bisogna rilassarsi – continua Andrea Della Valle – e puntare sull’espansione in Asia. Da poco siamo da Isetan in Giappone con uno shop in shop, poi ci aspetta la sfida americana e ripartiremo da New York, e infine bisogna consolidare il mercato europeo. L’Italia? Sta reagendo bene, gli ultimi mesi sono molto interessanti per le vendite".

Eva Desiderio