’L’estetica dell’Informale’. La mostra di Francesco Zurlini alla galleria Maurizio Nobile

La galleria Maurizio Nobile Fine Art presenta nella sua sede di Bologna (via Santo Stefano 19/a) la mostra personale ’Francesco Zurlini ritorna da Nobile: L’estetica dell’Informale’; un percorso immersivo nel linguaggio di un artista dalla formazione radicata nell’arte italiana del secondo Novecento. "Francesco Zurlini è un artista che il nostro pubblico conosce da tempo - spiegano dalla galleria - . La collaborazione con lui è iniziata nel 2018, quando abbiamo presentato per la prima volta alcuni suoi lavori all’interno della nostra galleria. Da allora si è sviluppato un dialogo continuo, culminato nel solo show Walk The Line (2022), ospitato nelle nostre sedi di Parigi e Milano, prima di approdare a Bologna. Nel 2023, Zurlini è stato inoltre tra i protagonisti della mostra collettiva Uno, Nessuno e Centomila, organizzata in occasione di Art City Bologna".

Attraverso un lungo percorso di sperimentazione autonoma, privo di maestri accademici, ma ricco di confronti interiori con i grandi dell’arte moderna, Zurlini sviluppa un linguaggio visivo personale che affonda le radici nell’informale, ma si apre a una ’ricomposizione’ in chiave narrativa e dinamica. Le sue opere si articolano in frammenti cromatici, strappi e innesti, dove il segno – ora curvilineo, ora rettilineo – diventa struttura interna e tensione visiva.

"Credo che ognuno abbia un potenziale artistico - afferma Zurlini - . Ma è solo attraverso il lavoro quotidiano, i tentativi, gli errori e la pratica che si può dare forma alle proprie idee. L’arte, per me, nasce da una necessità mentale, da un’urgenza creativa che va nutrita con costanza".

La mostra sarà l’occasione per esplorare i lavori dell’artista realizzati nell’ultimo decennio, oltre venti opere per riscoprire il suo processo creativo e la potenza espressiva dell’astrazione che permea le sue creazioni.

Zurlini nasce a Roma nel 1969. Il padre Valerio, noto regista, gli trasmette fin da subito la passione per le arti e la cultura, tanto che la sua carriera artistica inizia da giovanissimo. L’incontro precoce e ravvicinato con i più grandi maestri italiani come Alberto Burri, Giulio Turcato, Emilio Scanavino e – non ultimo – Afro Basaldella contribuisce a far nascere in lui un senso estetico del tutto particolare. Istintivamente si avvicina alla pittura e altrettanto istintivamente trova nell’astrazione il proprio mezzo espressivo. Vive e lavora tra Bologna e Newport Beach (California). L’esposizione sarà visitabile fino al 28 giugno. Info, [email protected], www.maurizionobile.com