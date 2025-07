L’estate di Tananai: "Canto la Madonnina e voglio divertirmi"

Sono flash, suggestioni, ricordi, che “brilet de luntan” quelli racchiusi da Tananai in Bella Madonnina, singolo estivo che racconta tra un concerto e l’altro nello studio di Soundcheck, il format musicale disponibile pure sul sito web e sui social del nostro giornale. "Dopo una ballad come Alibi volevo qualcosa di spensierato" ammette il cantautore di Cologno Monzese, al secolo Alberto Cotta Ramusino, trent’anni. "Pure la produzione un po’ ballerina del brano ha lo spirito con cui voglio affrontare l’estate, divertendomi". Basta incrociare rime svagate come quella di “voulez-vous” con “ragù” per capire cosa intenda.

Il brano racconta una notte in bianco vissuta da ragazzo. "Una mattina, all’alba, mi sono ritrovato solo in Piazza Duomo. Non sapevo dove fossero finiti i miei amici, avevo il telefono scarico e le tasche vuote. Così, aspettando la riapertura della metro, ho ingannato il tempo parlando con gli spazzini… e con la Madonnina". E cosa ha detto, di grazia, a Nostra Signora? "Non ricordo. Le avrò chiesto la ricetta del ragù…"

Per citare i Baustelle di Charlie fa surf avrebbe potuto usare “skate” o “mazza da baseball”, invece ha preferito “Paroxetina”, un antidepressivo. Perché? "Per far rima con Madonnina. Sono un grande fan della scrittura di Francesco Bianconi e mi è sembrato divertente omaggiarlo usando quel riferimento lì".

Di chi altro è grande fan? "Di Cesare Cremonini. Sono stato al suo ultimo concerto e m’è piaciuto tantissimo. Apprezzo molto pure Blanco, che è mio amico, così come Jovanotti e Biagio Antonacci".

Il brano non è accompagnato da un vero videoclip, ma da riprese di Tokyo col testo della canzone in sovrimpressione. "Nei video ero venuto proprio male, così ho pensato: togliamo me e teniamo il resto. Volendo offrire una testimonianza delle mie esperienze degli ultimi mesi non potevo certo prescindere dal viaggio in Giappone".

A proposito di trasferte importanti, a febbraio è stato all’Onu, dove ha parlato ad una platea di duemila ragazzi. "Sono stato invitato dal Global Citizens Model United Nations. Ho accettato al volo e mi sono precipitato a New York prima che s’accorgessero d’aver fatto una cavolata. Parlare di futuro a così tanti giovani mi ha molto responsabilizzato. Anche se, a essere sinceri, l’ho fatto più per lasciarmi ispirare dalla situazione che per dire cose strabilianti".

Per lei tutto è nato dall’ultimo posto a Sanremo più invidiato degli anni Duemila... "Mi piacciono le persone che ho attorno così come le canzoni che scrivo e ho capito subito di non dover cambiare il modo di relazionarmi con la gente né di fare musica. Lo sbaglio più grosso sarebbe stato pensare di poter ricavare da quanto accaduto una formula per provare a replicare quella fortunata combinazione di fattori all’infinito".

A Sanremo ha portato prima Sesso occasionale e poi Tango. Non c’è due senza tre... "Inutile parlare del Festival senza avere il pezzo giusto da parte. E al momento non c’è".

Intanto è in tour, con tappe l’11 luglio a Ferrara, il 18 a Servigliano, il 13 agosto a Cinquale e il 5 settembre a Milano. "Quella che viene ai concerti è la mia gente. Quindi non sono spaventato, ma solo emozionato. In autunno abbiamo fatto i palazzetti qui in Italia, poi i club all’estero, e mi sono reso conto che le dimensioni del posto in cui canto non contano. Contano sono solo le facce di quelli che hai davanti. E l’unico modo per non deluderti è rimanere sempre te stesso".

Per trasmettere positività, bisogna andare in scena felici. Se invece del 19 giugno il tour fosse iniziato l’1 sarebbe stato un problema. "Non so di cosa parla… e non lo voglio sapere".

Già rimossa la débâcle Inter-PSG? "Penso che il giorno dopo la finale di Monaco sul palco avrei potuto cantare solo le canzoni tristi del mio repertorio, quindi niente Sesso occasionale o Bella Madonnina, ma ballate strappacuore. Comunque, è sbagliato dire di essersi gustati il viaggio solo una volta raggiunto l’obiettivo. Il viaggio è bello a prescindere. E noi l’avventura della Champions ce la siamo goduta comunque".