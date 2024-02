L’estate di MSC riscopre il Sud-est asiatico

Un’offerta di 146 itinerari in Mediterraneo, Nord Europa, Centro America e Sud-Est asiatico con tutte le 22 navi della flotta impegnate in tutto il 2024 per 1.200 crociere. La prossima estate saranno ben 16 le navi nel Mediterraneo dove i passeggeri italiani potranno imbarcarsi da ben 14 porti (Genova, Napoli, Civitavecchia, Palermo, Bari, Trieste, Messina, Venezia-Marghera, Livorno, Olbia, Ancona, Brindisi, La Spezia e Cagliari). Tra gli highlights dell’estate il Nord Europa si conferma tra le mete di maggior successo, ma gli amanti del sole e delle spiagge dei Caraibi potranno viaggiare con MSC Seascape, Seashore, Meraviglia e Magnifica. Itinerari a Ocho Rios, George Town, Cozumel e Ocean Cay MSC Marine Reserve, l’isola privata di MSC Crociere alle Bahamas. E poi Giappone e Corea del Sud col ritorno nel Sud-Est asiatico con MSC Bellissima.