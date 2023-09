L'Estate che Attraversammo l'Europa sotto la Pioggia" di Kazuo Ishiguro"

Si intitola The Summer We Crossed Europe in the Rain (L’estate in cui attraversammo l’Europa sotto la pioggia) il nuovo libro di Kazuo Ishiguro, una raccolta di testi scritti dal romanziere britannico Premio Nobel per la Letteratura 2017 per la cantante jazz americana Stacey Kent.Il libro, completo di illustrazioni appositamente commissionate all’artista italiana Bianca Bagnarelli e un’introduzione dello stesso Ishiguro, sarà pubblicato il 5 marzo 2024 nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada.

Il libro conterrà i testi di 16 canzoni che l’autore di Quel che resta del giorno e ha scritto per la cantante jazz.