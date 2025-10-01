L’essenza del cinema in un manifesto: addio maestro Casaro

L’ultimo dei grandi cartellonisti di cinema, l’uomo che ha dipinto il cinema è stato un’artista che ha saputo trasporre, disegnandola, l’anima di un film in un manifesto, potendo spesso contare solo su qualche fotografia di scena e su un formidabile intuito comunicativo. È morto nella sua città, Treviso, Renato Casaro, 90 anni il prossimo 26 ottobre, tra i più noti illustratori italiani di manifesti e locandine per il cinema, famoso a livello internazionale. Le sue locandine hanno fatto la storia del cinema con migliaia di opere per Francis Ford Coppola, Sergio Leone, Quantin Tarantino, Franco Zeffirelli, Claude Lelouch e tanti altri collaborando con le più prestigiose Major di produzione di Hollywood.

La sua arte è stata esaltata in una mostra, tra le tante nel mondo, che proprio Treviso gli ha voluto dedicare nel 2022 con una esposizione curata dallo Studio Esseci che documenta 170 film dei mille e più per i quali egli lavorò in tre diverse sedi cittadine, compreso il Museo Nazionale Collezione Salce che gli ha dedicato un’area.

Ultimo protagonista di un’arte ormai scomparsa, Casaro è stato il simbolo di quella scuola italiana di cartellonisti del cinema, dove perizia tecnica, creatività, genio e istinto erano le garanzie e il valore aggiunto per il successo di innumerevoli film nazionali e internazionali. Da Treviso a Roma a Hollywood – attraversando con la sua arte la seconda metà del secolo scorso – Casaro ci lascia in eredità una mirabile galleria di manifesti, testimonianza fondamentale per la storia del cinema.

Criminali contro il mondo (1955) è il suo primo manifesto ufficiale. Poi nel 1957, a Roma, ha aperto uno studio a proprio nome nel periodo d’oro di Cinecittà, trovando, nel tempo, committenti come Jean-Jacques Annaud, Dario Argento, Marco Bellocchio, Ingmar Bergman, Bernardo Bertolucci, Luc Besson, John Boorman, Tinto Brass, Liliana Cavani, Milos Forman, Costa-Gavras, Pietro Germi, Ugo Liberatore, Sidney Lumet, Anthony Mann, Mario Monicelli, Francesco Rosi, Alberto Sordi, John Sturges, Giuseppe Tornatore, François Truffaut, Carlo Vanzina, Carlo Verdone, oltre ai già citati Coppola, Leone, Tarantino, Zeffirelli, Lelouch... Casaro è riuscito a dare il meglio di sé in ogni genere: storico, peplum, commedia, noir. Tra i capolavori i manifesti di film come Trinità e Rambo, I magnifici sette, C’era una volta in America, Amadeus, Il nome della rosa, Il tè nel deserto, L’ultimo imperatore e C’era una volta a... Hollywood.