L’esperienza del passito a DiVinNosiola. Torna l’evento sul Garda

Dal 21 al 30 marzo si svolge nel Garda Trentino l’evento ’DiVinNosiola’, l’appuntamento con il ’passito dei passiti’ con proposte culturali, degustazioni e momenti nella natura, che favoriscano la conoscenza e l’assaggio di eccellenze straordinarie quali il Vino Santo Trentino Doc presidio Slow Food, le grappe di Nosiola e di Vino Santo.

Il territorio omaggia così il suo gioiello più prezioso, il vitigno autoctono Nosiola, che risveglia sensi e memorie, esaltando un’antichissima tradizione viticolo-enologica. La Valle dei Laghi, situata tra il Lago di Garda e Trento, costellata da ben 7 laghi alpini e piccoli borghi rurali immersi in un paesaggio di frutteti e vigneti è la sede della manifestazione ma anche la zona dove la comunità di vignaioli si impegna quotidianamente nel tramandare mestieri, prendersi cura dell’ambiente e del paesaggio, valorizzare il prodotto e le culture per un futuro sostenibile.

La 14esima edizione si apre all’Enoteca Provinciale del Trentino, Palazzo Roccabruna, giovedì 21 marzo alle 18.30 per far conoscere le numerose declinazioni di questo interessante e suadente vitigno bianco. Di particolare spessore, la degustazione guidata di vino Nosiola e delle vecchie annate di Vino Santo, esclusivo vino da meditazione, presidio Slow Food, guidata dall’altoatesino Andrè Senoner, premiato come miglior sommelier d’Italia del 2022.

Dopo la raccolta in ottobre, gli acini d’uva restano per mesi su dei graticci (arèle, in gergo) posizionati nelle soffitte, dove sviluppano delle muffe nobili; a sua volta, l’Ora del Garda, il vento che soffia costantemente da sud nel pomeriggio sulla Valle dei Laghi, ricopre un ruolo fondamentale nel far appassire l’uva e dare al vino e ai suoi derivati un aroma unico. L’attesa dura fino alla Settimana Santa quando viene effettuata la pigiatura. ’DiVinNosiola, quando il vino si fa santo’ offre oltre alle degustazioni, spettacoli teatrali, presentazioni di libri, spettacoli dedicati alle donne, trekking nella natura, viaggi tra saperi, sapori e musica.