L’esordio, i duelli, il dietro le quinte Tutto su Giorgia con Bisignani e Madron

Il potere ha una dimensione pubblica. Visibile a tutti. E una dimensione privata che affascina tutti, ma è da sempre difficile da raccontare. Perché si sostanzia fondamentalmente di retroscena in cui si parte da una telefonata, da uno sguardo e si compone un racconto che difficilmente viene confermato dai protagonisti. Ma spesso non viene nemmeno smentito. Luigi Bisignani e Paolo Madron chiudono quella che si potrebbe definire una trilogia sul potere con I potenti al tempo di Giorgia, terzo capitolo dopo L’uomo che sussurra ai potenti (2013) e I potenti al tempo di Renzi (2015). È cambiata la scena politica con la prima donna premier della storia repubblicana, leader di un partito di destra (Fratelli d’Italia), arrivata a Palazzo Chigi lo scorso settembre.

Nell’impresa difficile, se non impossibile, di provare a raccontare dal di dentro il potere, meglio partire dalla fine del libro. E da una frase che è poi più di un’indicazione di lettura: "Un sentito grazie anche ai settantadue anonimi che di Meloni sanno tutto: ci hanno diffidato dal citarli, ma hanno contribuito in maniera determinante alla stesura del libro con i loro aneddoti e ricordi". Ecco, in definitiva, è questo il concetto di retroscena che diventa intreccio, forte di testimonianze e racconti, in un articolo di giornale o in un libro come in questo caso. Tornando a cosa c’è dentro questo libro: la costruzione narrativa è un dialogo tra i due autori che parte dagli inizi della carriera politica di Giorgia Meloni e segue la traiettoria che l’ha portata fino a Palazzo Chigi. Ci sono capitoli dedicati a quello che in altri tempi veniva definito cerchio magico, all’altra donna che ha polarizzato la scena politica, Elly Schlein, la duellante, a questioni che da sempre agitano e (ri)disegnano le fila più nascoste del potere e dei partiti al potere: le nomine nei posti che davvero contano.

Matteo Massi