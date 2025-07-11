Les étoiles pour homme. Il gran gala di chiusura sarà tutto al maschile

’Il balletto è donna’, sentenziava George Balanchine: nelle sue coreografie la ballerina stava sempre in primo piano e l’uomo era al suo servizio, cavaliere fedele e devoto. Anche étoile, stella, è sostantivo femminile, e lo leghiamo al ricordo incancellabile di tante meravigliose signore della danza, come Carla Fracci. Ma il gran galà internazionale di danza che concluderà la 36ª edizione di ’Ravenna Festival’, domenica al Pala De André, sarà invece tutto al maschile: ne ’Les étoiles pour homme’ (uno spettacolo pensato in esclusiva per il festival) il direttore artistico Daniele Cipriani ha riunito alcuni fra i più celebri ballerini del nostro tempo, per dimostrare come forza e grazia possano davvero convivere in corpi e passi unici. Maschili.

Protagonisti della serata saranno Sergio Bernal, appassionato e ammiratissimo re del flamenco, oltre che bailarin classico, Davide Dato, primo ballerino del Wiener Staatsballett, più volte protagonista anche dei balletti dell’iconico Concerto di Capodanno, Lloyd Knight della compagnia fondata da Martha Graham, madre della modern dance, Matteo Miccini e David Moore del Balletto di Stoccarda, e i poeti della danza Sasha Riva e Simone Repele. Con loro anche una ‘divina’, l’immensa Tatianna Youbetyabootskaya, che al secolo è Andrea Fabbri, unico danzatore italiano della famosissima troupe en travesti Les Ballets Trocadero di MonteCarlo. Con loro anche Mario Genovese, Lorenzo Fiorito, Nicola Stasi e Giuseppe Villarosa della MM Contemporary Dance Company fondata da Michele Merola. Tanti talenti per una selezione di eccezionali coreografie. Info su www.ravennafestival.org

Ste.Ma.