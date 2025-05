Leone XIV può ridare forza alla parola “pace“

di PupoLa parola “pace” è la più pronunciata, direi gridata del momento, ma, ahimè, sembra essere un grido nel deserto. È anche di questo che parla il nuovo libro di Antonio Preziosi (direttore del TG2 ed esperto vaticanista) Leone XIV, la vita disarmata e disarmante. Il ruolo che il nuovo Papa e il Vaticano avranno sulla risoluzione dei conflitti mondiali in corso (in particolare quello fra Russia e Ucraina), è al centro delle riflessioni di Preziosi. "È lecito immaginarsi un grande Pontificato", scrive. E noi, laici e cattolici, non aspettiamo altro.