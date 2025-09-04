Svelato il mistero del Leone di San Marco: come è arrivato dalla Cina e che creatura rappresenta davvero

Roma, 4 settembre 2025 – Ogni anno milioni di visitatori che giungono nella ‘città dell’amore’, alzano lo sguardo al cielo per ammirare il Leone di Venezia, la statua bronzea che domina Piazza San Marco dall’alto di una colonna in granito. È lui il simbolo indiscutibile della Serenissima, ma questa scultura rimane però avvolta da un alone di mistero. Quali sono le sue origini? E come è arrivata in laguna? Le ipotesi degli archeologi

Lo studio sulle origini del Leone di San Marco

“Non sappiamo quando sia arrivata a Venezia, dove sia stata rimaneggiata o da chi”, spiega l’archeologo Massimo Vidale dell’Università di Padova, coautore di uno studio sull’argomento. Il primo documento che menziona l’opera risale al 1293, quando era già danneggiata. Il basamento in granito violetto, probabilmente proveniente da Costantinopoli dopo il saccheggio crociato del 1204, sarebbe giunto in laguna poco prima del 1261.

Il capolavoro ha preso forma in Cina

Per tentare di chiarire l’enigma, il team di studiosi italiani ha analizzato campioni raccolti durante un restauro degli anni Novanta. L’indagine isotopica ha dato un risultato sorprendente: il rame utilizzato proviene dalla valle del fiume Yangtze, in Cina. Una scoperta che sposta l’orizzonte ben oltre le ipotesi finora considerate, che parlavano di una fusione veneziana del XII secolo o di un’opera medio-orientale di età ellenistica.

Una suggestiva immagine di Venezia con la colonna su cui è posizionato il Leone di San Marco

Leone o animale mitologico?

Ma c’è di più: quello che oggi conosciamo come leone potrebbe in realtà essere uno ‘Zhenmushou’, una creatura ibrida destinata a proteggere le tombe nell’epoca Tang (618–907 d.C.). Questi guardiani funerari, caratterizzati da musi leonini, criniere fiammeggianti, ali sollevate e talvolta tratti umani, presentano sorprendenti somiglianze con la statua veneziana, in particolare nel caratteristico naso tondeggiante.

La colonna di fronte a Palazzo Ducale con il Leone di San Marco

Ma come avrebbe raggiunto la laguna un oggetto di tale provenienza? Gli studiosi avanzano un’ipotesi suggestiva: potrebbe essere stato portato dai mercanti Niccolò e Maffeo Polo, padre e zio di Marco, durante il loro soggiorno alla corte di Kublai Khan intorno al 1265. In quegli anni la Repubblica aveva appena adottato il leone come emblema e i Polo avrebbero potuto intravedere nella creatura orientale la possibilità di reinterpretarla come simbolo marciano. Il trasporto sarebbe avvenuto lungo le rotte della Via della Seta.

Il viaggio del leone non si concluse lì. Dopo la caduta della Serenissima nel 1797, Napoleone Bonaparte lo fece trasferire a Parigi. Smembrato e ridotto in pezzi, tornò a Venezia soltanto nel 1815, ricomponendosi come emblema di una città che ancora oggi ne custodisce i segreti.