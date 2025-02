Leolandia investe sui giovani . Via alle assunzioni per duecento posti

Leolandia sceglie di investire sui giovani in vista dell’apertura del 22 febbraio 2025. Il parco di divertimenti lancia un’innovativa campagna recruiting rivolta ai giovanissimi. Le posizioni aperte, consultabili sul nuovo sito dedicato all’operazione leolandia.it/lavora-con-noi.html, sono più di duecento, divise in 9 macroaree di riferimento: customer care, merchandising, ristorazione, spettacoli, attrazioni, manutenzione e cura del parco, marketing e vendite, sviluppo parco e funzioni di staff. Leolandia predispone corsi di formazione propedeutici all’inserimento in organico.

Da segnalare anche la possibilità di candidarsi scegliendo la voce ’prima esperienza lavorativa’ e affidando alle risorse umane l’identificazione delle attività più adatte in base alle proprie inclinazioni personali. Il Parco offre una buona flessibilità nella selezione dei turni di lavoro e una serie di benefit, inclusi abbonamenti e ingressi gratuiti da condividere, servizi a tariffe agevolate, convenzioni con partner esterni, team building e momenti di socializzazione con gli altri dipendenti.

"Il mercato del lavoro è cambiato – dichiara Giuseppe Ira, Presidente di Leolandia – ed è necessario che le aziende tengano in considerazione la domanda di benessere e di realizzazione individuale che oggi è imprescindibile per le nuove generazioni. Le aziende devono valorizzare le persone, attraverso la creazione di ambienti in cui ciascuno possa esprimere al meglio il proprio potenziale".