L’energia dei Negrita le emozioni dei Nomadi. E il ’final tour’ di Tozzi

di Roberto CanaliUna primavera da vivere a tutto volume in Lombardia grazie ad un calendario di eventi musicali per tutti i gusti, dal rock sinfonico al rap italiano, passando per la grande canzone d’autore e le sonorità internazionali. Al Teatro Nazionale di Milano da oggi a domenica ci si emoziona con ’Queen at the Opera’, appuntamento cult per gli amanti dei Queen, questo spettacolo acclamato a livello globale rilegge i capolavori della band britannica in una veste rock-sinfonica inedita e potente. L’orchestra di oltre 20 elementi e gli oltre 40 straordinari performer sul palco faranno rivivere capolavori come ’We Are The Champions’ e ’Bohemian Rhapsody’ con un’energia travolgente.

Domani sera Legnano vibrerà al ritmo jazz della Paolo Tomelleri Big Band, al Teatro Talisio Tirinnanzi, mentre Bergamo lunedì si prepara ad accogliere Claudio Baglioni con il suo ‘Piano di volo solo tris’ al Teatro Gaetano Donizetti. A Brescia protagonisti due grandi cantautori: Angelo Branduardi con il suo intenso ’Il Cantico’ lunedì sera al Teatro Clerici, e Roberto Vecchioni con la sua poesia in musica il 17 aprile. Un evento imperdibile per gli appassionati del genere.

Umberto Tozzi saluta il suo pubblico con ’L’Ultima Notte Rosa - The Final Tour’, lunedì sera al Teatro Arcimboldi di Milano. La scena rap italiano invece si dà appuntamento lunedì sera all’Unipol Forum di Assago per ’Ultimatum a Milano’. Il celebre producer milanese, figura di spicco dell’underground, chiama a raccolta il gotha del rap italiano contemporaneo. Sul palco si alterneranno Bresh, Tedua, Ketama126, Franco126, Rkomi, Capo Plaza, Ernia, Paky, Tony Boy e molti altri, per ripercorrere la carriera di Night Skinny, dagli esordi ai successi più recenti come ’Mattoni’ e ’Containers’. Sempre al Forum il 17 aprile saranno protagonisti gli Eiffel 65 per i 25 anni di ’Blue’, un tuffo nel passato dance con il gruppo che ha conquistato il mondo con la leggendaria ’Blue (Da Ba Dee)’.

I Negrita porteranno la loro energia al Teatro Clerici di Brescia il 18 aprile, mentre i Nomadi regaleranno emozioni al Teatro Galleria di Legnano (18 aprile), ripercorrendo la loro lunga e gloriosa carriera. ’RuPaul’s Drag Race WERQ THE WORLD 2025’ illumina Milano (17 aprile, Alcatraz), una serata di puro spettacolo e trasformismo con le star del celebre show made in USA. Il Frontiers Rock Festival infiamma Trezzo sull’Adda (25-27 aprile, Live Club). Tre giorni dedicati agli amanti del melodic e hard rock con un cast stellare che include Asia, Storace (ex Krokus), Mike Tramp (ex White Lion), Harem Scarem e molti altri. Set acustici esclusivi e un’atmosfera carica di energia.

E non manca l’appuntamento con il jazz. A Brescia torna la serata più jazz dell’anno al Teatro Grande: domani dalle 17.30 fino a mezzanotte in programma una maratona di musica che coinvolgerà circa 40 artiste e artisti. Undici i concerti in programma; tra le performance più attese, quella della flautista franco-siriana Naissam Jalal e della batterista danese Cornelia Nilsson. Per gli italiani, il clarinettista Gabriele Mirabassi, il sassofonista Guido Bombardieri, il chitarrista Giacono Ancillotto, il contrabbassista Matteo Bortone, il pianista Enrico Zanisi e le formazioni dei contrabbassisti Andrea Grossi e Marco Bardoscia.