L’eleganza di Christy per la campagna di Carolina Herrera firmata Lacombe

Brigitte Lacombe, famosa fotografa francese, è riuscita a catturare il fascino senza tempo della supermodel anni ‘90 Christy Turlington, immortalandola nella sua straordinaria moderna bellezza per la campagna di borse del marchio CH Carolina Herrera, acquisito alcuni anni fa dal potente marchio del lusso e della profumeria spagnolo Puig. Una svolta, questa campagna, che segna la riscossa di questa prestigiosa etichetta di moda e cosmesi che ha avuto nella fondatrice Carolina Herrera la paladina di una femminilità sempre garbata quanto decisa.

Ora la sfida sugli accessori, dopo quella vincente sui profumi di Puig (che vantano anche quelli di Jean Paul Gautier, Nina Ricci e Paco Rabanne coi quali sostiene anche lo stile), con la collezione di borse della linea ’Doma Insignia’, che la Turlington (nella foto in alto) presenta con la sua classe inconfondibile. La collezione è ispirata al braccialetto per il 35° anniversario di House of Herrera, con le iniziali tridimensionali di Carolina presenti come sigillo in rilievo sulla patta. Doma Insignia rende omaggio alla passione di Carolina Herrera per i cavalli e per la disciplina equestre più elegante, il dressage. Christy posa seduta su un’antica sedia spagnola di prezioso cuoio, riferimento storico per ricordare l’alta artigianalità di questi accessori di pelletteria prodotti in Spagna.

Modelli sobri, molto eleganti, di impeccabile fattura e di pellami sublimi, che piaceranno molto ai modaioli sempre a caccia di novità e dell’ultimo modello di borsette, perché fedeli allo storia del brand che ha sempre sfilato a New York e che poi quattro anni fa è stato ceduto a Puig, ora impegnato in questo grande rilancio. Turlington, nata in California 54 anni fa, ha un profilo di supermodel protagonista di passerelle e campagne famosissime fin dal suo debutto sia come donna, perché sposata e madre di due figli, e poi come sensibile professionista.

La scelta della fotografa Brigitte Lacombe è stata netta: Christy è una bella signora che non nasconde e non camuffa gli anni, perché se lo può permettere visti i suoi splendidi 54, e come top model astuta nell’amministrare addii e ritorni, in pose naturali ed eleganti, niente trucco e parrucco, nessuna arrampicata sui trend o sul forzato ringiovanimento. Un esempio limpido per la moda, e non solo.

Eva Desiderio