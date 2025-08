Leggerezza e istinto

Adriano Pantaleo è cresciuto davanti alle telecamere fin da bambino. Dal debutto come attore in Io speriamo che me la cavo a una carriera poliedrica che abbraccia cinema, teatro, televisione e regia, ha saputo reinventarsi a ogni passo con passione e determinazione. Pantaleo si racconta confermandosi una voce autentica e imprescindibile del panorama culturale italiano.

È reduce da un periodo molto intenso. Cosa bolle in pentola in questo momento?

"Sto ultimando uno dei due documentari che ho diretto. Si intitola Il Coach dei due mondi e racconta la storia di Antonio Petillo, talent scout di basket, protagonista di grandi successi, tra cui la promozione dello Scafati in Serie A2. Sto lavorando anche a un altro progetto, dedicato alla pugile Angela Carini".

Lei ha esordito giovanissimo sul set come attore. A cosa deve il suo passaggio alla regia?

"Al desiderio di raccontare una storia in modo più completo, partendo da me, e non da un testo affidato o imposto. Una storia, per coinvolgermi davvero, deve sollevare domande, non offrire risposte. Mi interessa che il racconto accompagni lo spettatore in un percorso aperto, lasciandogli lo spazio per costruirsi un’idea personale. Quando una storia propone soluzioni troppo semplici, finisce per perdere forza, non è interessante, indipendentemente dal tema".

Che ricordi ha dei suoi inizi?

"Vivevo tutto con istinto e leggerezza, quasi come un gioco. Poi, col tempo, sono cambiato. Ho attraversato diverse fasi e a un certo punto ho davvero capito cosa significasse stare davanti a una macchina da presa. Ho iniziato a sentire il peso degli sguardi del regista, del direttore della fotografia, degli autori, cogliendo la serietà e alla responsabilità di quello che stavo facendo".

Cosa le è servito per andare avanti?

"Avendo iniziato da piccolo, i miei genitori hanno avuto un ruolo fondamentale. Mi hanno sempre fatto capire che stavo vivendo un’esperienza unica, ma che poteva anche finire. Sono rimasto con i piedi per terra, conducendo una vita normale, nonostante la grandissima popolarità raggiunta con Amico mio. Scuola pubblica, niente privilegi, nessuna etichetta da ‘attore famoso’. Questo mi ha spinto a conquistarmi ogni volta il diritto di fare il mestiere che amo. Credo che, per restare vivo in questo lavoro, sia essenziale tenere sempre acceso il fuoco, studiando e migliorandosi continuamente".

Ha altre passioni?

"Il calcio. La mia squadra, il Napoli. E poi l’arte a 360 gradi. Guardare mostre, andare a teatro, al cinema e insegnare recitazione ai ragazzi che frequentano il Nest, lo spazio teatrale che gestisco nella periferia est di Napoli".

Cosa rappresenta per lei Napoli?

"Napoli non è solo il mio punto di partenza. È una mia costante. Ogni giorno io sono quello che sono perché sono anche napoletano. Napoli è una risorsa infinita per tutti quelli che ci vivono, ma per un artista è un serbatoio infinito da cui attingere. Vivere qui significa convivere con un’urgenza costante, come se il vulcano dentro la città fosse anche dentro di noi. È qualcosa che da fuori spesso non si capisce, e si finisce per etichettare Napoli in modo superficiale. Pasolini diceva che Napoli è uno dei pochi luoghi dove le persone continuano a essere se stesse, nel bene e nel male. Credo sia questa la sua unicità".

Pensa di aver trovato un equilibrio tra la vita familiare e una carriera che richiede presenza, passione e movimento?

"Sì, l’ho dovuto trovare per forza. Lo dico sempre, sono stato fortunato a trovare anche una persona come mia moglie Manuela, con cui sto insieme da oltre 20 anni. È cresciuta con me, ha conosciuto le sfaccettature di questo lavoro e ha imparato a gestirlo e a gestirmi, riportandomi sempre alla realtà quando questo mestiere si faceva totalizzante".

Progetti futuri?

"Tornerò in Rai con una nuova serie ambientata nel mondo dei notai, diretta da Vincenzo Pirozzi. Su Netflix è già disponibile La vita da grandi, con la regia di Greta Scarano. Sono molto orgoglioso di aver preso parte a questo film, perché riesce a raccontare l’autismo in modo sincero senza scivolare nella retorica".