Leggere “Malombra“ e scoprire Fogazzaro

Un bel giorno un uomo riceve un messaggio da un perfetto sconosciuto, che lo invita ad andare a casa sua, nella campagna di una piccola città dove lui non è mai stato, anticipandogli che deve dirgli qualcosa di importante. L’uomo, ovviamente curioso, accetta l’invito e parte con il treno. Quando la sera arriva a destinazione, trova ad aspettarlo l’assistente tedesco dello sconosciuto che lo ha invitato, che lo accompagna alla villa. Sono le dieci e mezzo di sera, e l’assistente gli annuncia che il padrone di casa usa andare a dormire alle dieci, dunque lo riceverà la mattina successiva. Un po’ sorpreso, l’ospite si rassegna. L’assistente lo accompagna nella stanza preparata per lui. Purtroppo manca la corrente elettrica, per un guasto, e così quando l’uomo entra in camera deve provvedere da solo a fare un po’ di luce. Si guarda intorno e sbalordisce, quasi sviene… Quello che vede gli fa tremare le gambe per la commozione e anche per lo spavento: la stanza dove dovrà dormire è arredata con i mobili di sua madre, morta alcuni anni prima.

"Ma come mai, pensava, come mai quegli arredi dell’antica stanza di sua madre si trovavano lì, in una casa sconosciuta, presso un uomo di cui egli non aveva mai veduto il viso e nemmeno sentito pronunciare il nome?".

No, non è la prima puntata di una serie Netfix, è il romanzo di esordio di uno dei più grandi scrittori italiani del XIX secolo, pubblicato nel 1881. Una storia un po’ fantasmatica, imbevuta di ironia e di sincera crudezza. Di cosa si tratta? Sto parlando di Malombra, di Antonio Fogazzaro. Anche lui, come il coevo De Amicis, ha una lingua snella, limpida, “moderna”, la sua parola viaggia nei mondi sentimentali dei personaggi, che attraverso i dialoghi prendono vita e sembrano uscire dalle pagine per venirvi accanto.

Sono diventato uno dei più grandi fan di Fogazzaro, nonostante la scuola avesse cercato di farmelo detestare, proponendomi a dodici anni la lettura di Piccolo mondo antico, un vero capolavoro, che però non si può pretendere possa essere apprezzato da un adolescente in preda agli ormoni. Uno dei tanti crimini contro la letteratura commessi in passato dalla scuola. A quell’età non si può “capire” un romanzo del genere. Se almeno mi avessero fatto leggere Malombra, quella storia mi avrebbe certamente catturato, facendosi largo tra gli ormoni. Invito chi non lo ha già letto a correre in libreria per portarsi a casa questo capolavoro, un romanzo che a me ha fatto nascere il desiderio di voler leggere tutto di questo straordinario scrittore. Buona lettura.