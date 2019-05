Milano, 13 maggio 2019 - Oltre il buio, oltre la solitudine, oltre le barriere dell’isolamento. Perché si può sentire nel silenzio e si può vedere nel buio. Sordociechi, bambine, giovani e adulti di entrambi i sessi che hanno bisogno di aiuto. Così da 50 anni la Lega del Filo d’oro è impegnata coi suoi 500 dipendenti e i 700 volontari, per aiutare 900 famiglie e coinvolgere oltre 300.000 sostenitori in opere di bene nelle varie sedi a cominciare dal primo centro ad Osimo.

Ora scende in pista anche la moda con l’azienda di abbigliamento sartoriale Lardini che ha sede a Filottrano, nelle Marche, vera eccellenza del Made in Italy. Venerdì prossimo a Milano nella boutique a Lardini in via Gesù 21, si terrà l'evento di presentazione della t-shirt disegnata e prodotta dall'azienda Lardini per la Lega del Filo d'Oro.

Un progetto di beneficienza, che vede unite due realtà marchigiane, fortemente voluto da Clio Moretti Lardini, figlia di uno dei quattro fondatori dell'azienda, che proprio l'anno scorso ha festeggiato i 40 di attività a Pitti Uomo.

Clio, sorda dalla nascita, con questo progetto desidera ringraziare la Lega del Filo d'Oro per il supporto e la formazione ricevuta da bambina e che le consentono oggi di lavorare ed essere parte attiva all'interno dell'azienda di famiglia.

La stampa della t-shirt, disegnata dalla stessa Clio, raffigura un gruppo di 8 bambini, come la seconda generazione Lardini, di cui Clio fa parte con suo fratello e i cugini. E come quei bambini che ogni giorno vengono seguiti dalla Lega del Filo d'Oro, desiderosi di vivere a pieno le loro vite e raggiungere i loro obiettivi.

Il ricavato verrà devoluto al 'Laboratorio del Filato', un laboratorio occupazionale presente all'interno dei centri dell'associazione 'Lega del Filo d'oro', che aiuta lo sviluppo della percezione tattile, l'abilità della mano, la motricità fine e la coordinazione del movimento di entrambe le mani.

In questi anni due testimonial davvero speciali hanno combattuto a fianco alla Lega del Filo d’Oro: sono Renzo Arbore e Neri Marcorè.