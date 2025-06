Lecco, Ligabue e l’arte degli Outsider. A Palazzo delle Paure

A Lecco, nella Galleria d’arte Moderna e Contemporanea dell’eclettico neo-medioevale Palazzo delle Paure (già sede dell’Intendenza di Finanza), da oggi al 2 novembre si snoda un percorso costellato dalle opere di artisti entrati in strutture psichiatriche quando già pittori affermati, o che proprio nelle stanze di una casa di cura si sono scoperti artisti: ’Antonio Ligabue e l’arte degli Outsider’. Del primo, ribattezzato Al Matt dagli abitanti di Gualtieri nella Bassa padana, dove trascorse buona parte della vita, prima della scomparsa sessant’anni fa, esposti 14 capolavori con paesaggi rurali o belve feroci.

Personalità di spicco anche gli altri, celebrati con una quarantina di dipinti e disegni: Filippo de Pisis, con struggenti Nature morte e (da collezione privata) uno scorcio di Brugherio, dove a Villa Fiorita, struttura specializzata nella Brianza monzese, era entrato per curare la sua malattia; il livornese Mario Puccini, vero e proprio caso nella pittura toscana tra i due secoli, stimato da Emilio Cecchi come “un Van Gogh involontario”; Gino Sandri, anche finissimo intellettuale e scrittore, nel 1924 inquisito e rinchiuso in una casa di cura a Roma, a seguito di non precisati crimini di ’natura politica’; Rino Ferrari, traumatizzato dal massacro di Cefalonia, entrato nel manicomio di Mombello dove ritrasse gli altri pazienti, passando ore con i moribondi; Carlo Zinelli, riconosciuto oggi come uno dei protagonisti più interessanti dell’Art Brut; infine Pietro Ghizzardi, altro figlio della pianura del Po, ed Edoardo Fraquelli, che da Tremezzo sul lago di Como mosse i suoi primi passi nell’ambito dell’Informale.