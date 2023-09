L’eccellenza tessile di Shaoxing conquista per l’alta qualità

Nel cortile di Palazzo Isimbardi, in corso Monforte a Milano, ha preso vita nei giorni scorsi la mostra-evento ’Keqiao The Excellence Exhibition Sustained Research for a Better Future’. Un evento spettacolare, in forma statica e dinamica, di una selezione attentamente curata della produzione tessile, frutto di una costante ricerca in innovazione ’green nel distretto tessile della città di Shaoxing (provincia dello Zhejiang), nel sud est della Cina, da dove origina un terzo dei tessili di qualità prodotti nel mondo.

La mostra ha preso ispirazione dall’architettura tradizionale del distretto, che si è sviluppato in una zona lagunare ricca di canali, di ponti e di magnifici parchi, e sarà affiancata dall’esposizione di modelli studiati da due designer italiani che da tempo lavorano in Cina: Angelo Cruciani e Alberto Zambelli. Accanto a loro anche le creazioni dei designer cinesi Ling Yali e Qi Bin.

Gli stilisti hanno dato vita a una collezione di capi che mettono in luce, con un gusto seducente ma sobrio, in un approccio di ’quiet luxury’ che interpreta al meglio le caratteristiche delle due città metropolitane, le caratteristiche tecniche dei tessuti prodotti da Keqiao e in particolare quelli tratti dalla polpa di bamboo locale, fibra sostenibile, a basso consumo di acqua, nota per le proprietà antibatteriche. Le dieci aziende del distretto di Keqiao protagoniste dell’evento, vantano tutte laboratori interni di verifica e controllo della sostenibilità dei processi di filatura e tessitura e hanno ricevuto attestati internazionali.