Léaud, il triste declino dell’alter ego di Truffaut

di Giovanni Bogani

Jean-Pierre Léaud, l’attore-feticcio del cinema di François Truffaut, è in miseria. L’attore che è stato il volto della Nouvelle vague, che ha concentrato nella sua faccia imbronciata tensioni, ansie, insoddisfazioni e utopie di una generazione, quella del Sessantotto, oggi ha 79 anni e versa in condizioni fisiche, finanziarie e morali disastrose. Per questo il mondo del cinema francese ha organizzato per lui una raccolta, che in pochi giorni ha fruttato più di ventimila euro, che saranno versati a Léaud e alla sua compagna, Brigitte Duvivier.

È stato l’ex direttore della Cinémathèque Française, il critico cinematografico Serge Toubiana, a lanciare l’allarme. "Léaud mi ha detto: vienimi a trovare, aiutami. L’ho trovato in uno stato rovinoso, fisicamente e moralmente. Gli ho chiesto che cosa gli avrebbe fatto piacere. Mi ha detto: “andare a prendere un po’ di sole, nuotare“...". Prosegue Toubiana: "Dalla morte di Jean-Luc Godard, Jean-Pierre era sconvolto, non riusciva neanche più a parlare. Aveva l’impressione che quella scomparsa lo separasse ancora di più da Truffaut".

Truffaut, sempre lui. Con il regista simbolo della Nouvelle vague, morto nel 1984, Jean-Pierre Léaud ha girato cinque film, con un personaggio che porta sempre lo stesso nome, Antoine Doinel. Fin da quell’esordio folgorante, in cui Léaud era poco più che un bambino: I 400 colpi – 1959 – storia dell’infanzia difficile di un ragazzino nel quale si intravedeva la stessa figura del regista, cresciuto senza un padre, fra un riformatorio e l’altro. E Léaud, già "sospeso da tutte le scuole di Francia", ne fu l’interprete perfetto.

Truffaut aveva trovato il suo alter ego. E Jean-Pierre Léaud è cresciuto, un film dopo l’altro, nella pelle di Antoine Doinel, protagonista di altri quattro film emblematici: Antoine et Colette, Baci rubati, Non drammatizziamo... è solo questione di corna e L’amore fugge, nel 1979. Dal 1959 dei 400 colpi, vent’anni di cinema. In mezzo Effetto notte, un ruolo con Bertolucci in Ultimo tango a Parigi, tanti film di Jean-Luc Godard, di cui diviene anche assistente; uno di Pier Paolo Pasolini, Porcile. Bertolucci lo vuole, come icona del ‘68, in The Dreamers (2003).

Tanti film, tante trasformazioni del suo volto in fuga, da vecchio ragazzino, senza più giovinezza. Pochi anni fa, nel 2016, appariva, sgualcito ma in smoking, sul red carpet di Cannes, dove aveva ricevuto la Palma d’oro d’onore alla carriera. Franços Truffaut lo aveva ribattezzato "attore allucinato": i capelli in eterno scompiglio, lo sguardo sempre affondato nella malinconia. Nel finale dei 400 colpi, Léaud corre, forte, una corsa senza fine che approda al mare. Arrivato al mare, guarda dritto nella cinepresa, guarda noi. E anche oggi dice a Serge Toubiana: "Vorrei guardare il mare". E lo immaginiamo con lo stesso sguardo ostinato e triste.

Fra chi ha partecipato alla colletta, anche semplici spettatori che hanno donato qualche decina di euro. "Signor Léaud, la amo infinitamente. Sono povera, ma mi sentivo in dovere di fare questo gesto, per ringraziarla dei suoi magnifici ruoli", scrive una donna. "Signor Léaud, il mio cuore di spettatrice le appartiene fin dalla mia adolescenza. Spero che questi gesti diano a lei e a sua moglie tutta la forza e la tenerezza di cui avete bisogno", scrive un’altra signora. Ci sono anche commenti ingenerosi. "Che ne ha fatto di tutti i soldi guadagnati?". E ancora: "Facevate i giullari con la Nouvelle vague, ebbene: ballate adesso!".

Intanto, altre star – anche insospettabili – versano in condizioni difficili. Persino Nicolas Cage, attore di un numero incalcolabile di film ma anche da tempo sommerso dai debiti, pare sia stato notato in un ristorante di Las Vegas "in condizioni pietose", andare in giro senza scarpe e "in pessimo stato": scambiato per un homeless, è stato buttato fuori dal locale. In Italia, Alvaro Vitali ha rivelato di vivere un momento difficile: "Ora che non lavoro più come prima, ho finito i soldi". Laura Antonelli è morta in condizioni di indigenza, raccontando all’amico Lino Banfi di avere una pensione di 500 euro al mese. Franco Califano, negli ultimi anni di vita, aveva invocato l’aiuto dello Stato con la legge Bacchelli, che prevede un vitalizio straordinario a protagonisti del mondo della cultura che versano in situazioni di indigenza.