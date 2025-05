’Le vie dell’amicizia’. Concerti e spettacoli al Bagatti Valsecchi

di Raffaella ParisiStasera prosegue la quarta edizione del cartellone culturale al museo milanese Bagatti Valsecchi. Il tema della rassegna di quest’anno è ’le vie dell’amicizia’ come recita il motto che i fratelli Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi, a metà Ottocento, hanno voluto iscrivere su uno dei portali d’accesso della Casa di via Gesù – ’Amicis semper libens patebo’ – .Un ricco programma ideato dal direttore Antonio D’Amico con il sostegno di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano, che proseguirà sino a dicembre con spettacoli teatrali, serate musicali e di danza in scena nel salone d’onore e nei cortili storici di Palazzo Bagatti Valsecchi.Tra i protagonisti di questa edizione, Ditonellapiaga, Giacomo Poretti e Paolo Jannacci. Il pubblico, prima degli spettacoli, potrà degustare l’aperitivo offerto da diversi partner del museo. Il prossimo appuntamento è in programma il 28 maggio quando si terrà ’Un’odissea francese’, concerto realizzato da Understories Baroque Ensemble con il supporto del Festival Monteverdi. Si esibiranno Bartolomeo Dandolo Marchesi e Clara Pouvreau al violoncello e violoncello piccolo, Marco Crosetto al clavicembalo, Silvia de Rosso al violone in Sol e contrabbasso, Margherita Burattini all’arpa doppia e infine Loris Guastella alle percussioni.Gli appuntamenti musicali proseguono poi anche nei mesi di giugno e di settembre. A ottobre poi, in cartellone due appuntamenti dedicati al teatro. E ancora appuntamenti in programma nel mese di novembre e dicembre.