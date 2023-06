Le uscite musicali del 16 giugno: da Cat Stevens a Baby K

È tempo di grandi ritorni in questa nuova settimana di uscite musicali. Da Cat Stevens fino all’ex Toto Steve Lukather, passando per il chitarrista Pat Metheny fino al primo singolo in sette anni di Pj Harvey. Non sarebbe estate, però, senza i tormentoni di Boomdabash e Baby K. C’è spazio anche per il rock di band come i Queens of the stone age e King Krule. King of a land è il nuovo album di Cat Stevens, noto come Yusuf da diversi anni. L’album è un’opera epica, realizzata durante più di dieci anni, contenente 12 nuove canzoni. Al centro del progetto dei racconti di una giovinezza ormai perduta, ma ancora tangibile grazie ai ricordi. Musicalmente il disco ricalca il cantautorato acustico a cui l’artista ha abituato i propri fan. L’ex chitarrista dei Toto Steve Lukather torna in pista con il nuovo disco Bridges. Anticipato dal singolo When I see you again, alle otto nuove tracce hanno collaborato diversi artisti, come gli ex colleghi dei Toto David Paich e Joseph Williams. Lukather ha dichiarato che il disco è la cosa che si avvicina di più a una pubblicazione della storica band, che, a detta sua, non tornerà più insieme. Da un chitarrista all’altro, Dream Box è il nuovo album del jazzista rock Pat Metheny. L’opera viene descritta come una sorta di calma elettrica, un insieme di tracce apparentemente sciolte, scritte nell’arco di alcuni anni. Tra le tracce anche i singoli From the mountains e Ole & Gard. Hip hop e dancehall si uniscono nel nuovo singolo di Baby K, M’ama non ama. Il brano, prodotto da Davide Simonetta, si candida ad essere una delle hit estive, mostrando però una diversa sfaccettatura dell’artista. Il testo racconta di come in un club si debba divertire, senza pensare a cercare il grande amore. Questa volta hanno scelto Paola e Chiara i Boomdabash come ospiti del nuovo singolo Lambada. Il gruppo salentino ha descritto il pezzo come un viaggio nelle mitiche estati degli anni ’90. Il brano anticipa Venduti, il nuovo album in cui i Boomdabash metteranno in mostra la propria visione musicale, alternando canzoni esplosive ad atmosfere più intime e riflessive. Dopo oltre sette anni di silenzio, Pj Harvey ha pubblicato il nuovo brano I inside the old year dying. La canzone dà il titolo al decimo album in studio dell’artista inglese, in uscita nei prossimi mesi. Alla produzione del brano gli storici collaboratori John Parish e Flood. Il tema del nuovo album sarà la comparazione tra il passato e il presente. In times new roman è il nuovo album in studio per i Queens of the stone age, da quasi vent’anni una delle band cardine del rock contemporaneo. Il disco viene descritto come il più duro e crudo della discografia della band, in netto contrasto con il precedente Villains. Il disco è stato anticipato dal brano Emotion Sickness. Nuovo album da solista dopo sei anni per Omar Pedrini. Sospeso è infatti il settimo disco dell’artista, scritto con Carlo Poddighe, che unisce il rock più classico a un sound dalle sonorità new wave e post punk. Nel disco ci sono anche dei richiami al dolore passato durante il periodo della pandemia, che viene superato grazie alla speranza. Space Heavy è il quarto album in studio di King Krule, eclettico cantautore britannico che da qualche anno ha preso le redini della scena alternativa. Al centro dei testi del disco la rabbia contro il mondo e la sua deriva sociale. Nel disco i suoni elettrici e improvvisi del rock si uniscono ad atmosfere jazz sognanti e improvvisate, creando un sound impegnativo, ma di grande impatto.