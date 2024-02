Le Terrazze e Calamosca. I sapori del paradiso

C’è il paradiso, lì, sulla baia di Calamosca. Il paradiso che nasce, ironia di un contrasto accattivante ed emozionante, dalla Sella del Diavolo. Il mare, incantato, invitante. E la collina, ora dolce, ora più aspra, come solo la Sardegna sa raccontare.

Nel mezzo a questa natura senza tempo e tutta da vivere, ecco l’accoglienza speciale, raffinata e coinvolgente dei gioielli della famiglia Porcu. Matteo, Alessandra e Massimiliano, ovvero i proprietari del ristorante Calamosca, de Le Terrazze e del Beach Bar. In un luogo che deve tanto alla sua incontaminata e naturale bellezza, un aspetto fondamentale per i fratelli Porcu, è proprio quello della sua tutela e salvaguardia. Una sosta al Ristorante e a Le Terrazze di Calamosca non è solo l’occasione per assaggiare la ricca proposta enogastronomica delle due attività, ma anche un momento per scoprire il territorio circostante. Cagliari, è lì, con il suo fascino di una città che sorge e vive sul mare, come testimonia la sua lunga spiaggia del Poetto, la cui baia si ammira in tutta la sua bellezza attraverso un semplice trekking che poi è una passeggiata nel tempo e nei colori.

Già il ‘Calamosca’. Location da sensazioni forti, distante dal rumore del mondo (anche se a due passi dalla città), il ristorante è il regno dello chef Michele Ferrara. Le portate sono composte da pochi elementi che puntano forte (e tutto), riuscendoci, su una qualità elevatissima.

Piatti speciali e unici tutto l’anno che da un lato affondano le radici nelle più tipiche tradizioni sarde, coprendo sia l’offerta di carne che di pesce, dall’altro si fanno specchio delle esperienze professionali dello chef. Ferrara propone i classici sapori sardi, facendo scoprire molti aspetti di questo territorio ricco di storia, sapori e cultura del cibo. Sua è l’idea di riportare in tavola alcuni piatti tipici in ogni casa dell’isola che spesso non trovano spazio nei menù dei ristoranti.

Due passi più in là e l’angolo di paradiso della baia di Calamosca presenta le sue Terrazze. Siamo in un Sunset Bar, articolato su più livelli, e indipendente rispetto al ristorante, meta imperdibile per chi vive a Cagliari e non solo. Questo esclusivo luogo la cui vista abbraccia il faro e la torre normanna di Calamosca, si sviluppa su diversi piani e diventa lo scenario ideale per assaporare a pieno la magia degli scenari circostanti. Colazioni, cocktail, sapori della regione e internazionali arrivano al tavolo _ appunto al centro di terrazze uniche a strapiombo sul mare _ in un’atmosfera che profuma di magia. Le onde ti coccolano con un rumore dolce, la musica accompagna la serata (o anche il risveglio o una pausa di metà pomeriggio) con sensazioni che ti porti dentro e consegni ai tuoi pensieri.

Contrasti belli, unici e coinvolgenti, quelli che si respirano in questo spicchio di Sardegna. Sì, proprio come quella baia in cui vivono gli angeli che sanno guardare e a loro modo apprezzare anche quella Sella del Diavolo che pare voglia custodire questo paradiso nel sud della Sardegna.