’Le Stanze di Luchino Visconti’. In sei sale storiche della villa un viaggio narrativo e sensoriale

Nuovo percorso multimediale ’Le Stanze di Luchino Visconti’ al centro espositivo di Villa Erba a Cernobbio sul lago di Como. Mercoledì 23 luglio le sale saranno aperte al pubblico per la prima volta in occasione di Parco in Festa a Villa Erba, giornata organizzata in collaborazione con il Teatro Sociale di Como per il format ’Le 4 Stagioni di Villa Erba’. E’ un progetto permanente, visitabile solo in occasione di eventi speciali, dedicato al regista milanese, con tecnologie immersive e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico in sei sale della Villa antica in un’esperienza immersiva tra memoria, narrazione e innovazione.

"Il cinema deve raccontare la vita senza orpelli" ed ancora "i paesaggi dei miei film non sono semplici sfondi, ma diventano essi stessi protagonisti raccontano la storia e il destino dei personaggi", ecco alcune delle frasi di Luchino Visconti che scorrono sulle pareti. Con l’impiego di tecnologie digitali all’avanguardia, proiezioni immersive, videomapping e suono spazializzato, sei sale storiche al primo piano della Villa Antica vengono trasformate in un viaggio narrativo e sensoriale che attraversano la vita e l’opera del regista. Il progetto è promosso e realizzato da Villa Erba S.p.A., curatela, direzione creativa e produzione dei contenuti sono a cura di OLO creative farm, mentre l’allestimento tecnologico è stato sviluppato da Neo Tech srl. Le voci che accompagnano il visitatore sono di Stefano Dragone per la versione in italiano e di Peter Baker per quella inglese; sonorizzazione firmata da Massimo Colombo; testi a cura di Joao Maria Figueira.

A oltre cento anni dalla costruzione della villa, voluta da Anna Brivio e realizzata tra il 1898 e il 1901 da Luigi Erba, fratello ed erede dell’industriale farmaceutico Carlo Erba, il progetto ’Le Stanze di Luchino Visconti’ celebra la storia di una dimora che è stata, nel tempo, simbolo di prestigio e vitalità culturale. Passata poi alla figlia Carla, che sposò il duca Giuseppe Visconti di Modrone, Villa Erba fu per decenni la residenza estiva del figlio Luchino Visconti, che proprio in questi spazi passò le estati nella residenza di famiglia affacciata sul Lago di Como e che qui trovò rifugio creativo per la sua opera cinematografica negli ultimi anni. Info, [email protected] - www.villaerba.it

Raffaella Parisi