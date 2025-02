Le serie più belle da vedere su RaiPlay

Non solo Netflix, Prime, Disney+ e Paramount+. Se queste sono le classiche piattaforme streaming utilizzate e nominate per parlare di serie tv fra gli appassionati di questo genere, non è da sottovalutare un'altra opzione che assicura un catalogo interessante di titoli. Parliamo di Raiplay che presenta alcuni progetti che meritano di essere riscoperti per la prima volta o rivisti. Ecco una guida con alcuni suggerimenti.

La coppia della porta accanto

Si tratta di una serie tv thriller psicologica britannica scritta da David Allison e basata sulla serie olandese 'Nieuwe Buren'. La prima stagione vede protagonisti Eleanor Tomlinson, Sam Heughan, Alfred Enoch, Hugh Dennis e Jessica De Gouw. Enoch è un volto noto agli amanti delle serie tv: è stato Wes Gibbins in “Le regole del delitto perfetto”. La trama racconta di Evie e suo marito Pete che si trasferiscono accanto al vigile Danny e all'istruttrice di yoga Becka. Le due coppie stringono amicizia, ma una notte di passione tra Evie e Danny potrebbe avere delle conseguenze decisamente inaspettate. La prima stagione è composta da 6 episodi. La serie è stata rinnovata ma con nuovi personaggi e una storia differente.

Basato su una vera storia

La serie è una commedia thriller con protagonisti Kaley Cuoco, Chris Messina e Tom Bateman. L'agente immobiliare Ava (interpretata dalla Cuoco) e suo marito Nathan (Messina), ex stella del tennis sono una coppia in crisi e in attesa del primo figlio. Le loro vite si scontrano con un serial killer ricercato che terrorizza gli abitanti di Los Angeles. Il misterioso assassino viene definito 'lo squartatore di Westside'. È così che Ava e Chris colgono un'opportunità unica per capitalizzare sull'ossessione dell'America per il true crime creando un podcast con il killer, una volta scoperta l'identità del colpevole. Ma venire a patti con un ricercato omicida non è così semplice, soprattutto se coinvolgono le indagini della polizia. La prima stagione è già disponibile mentre la seconda sarà online nei prossimi mesi del 2025.

Braccialetti rossi

Composta da 3 stagioni per un totale di 19 episodi, la serie tv italiana è stata trasmessa su Rai 1 dal 2014 al 2016 ed è tratta dal romanzo omonimo di Albert Espinosa, pubblicato nel 2008. Al centro della storia un gruppo di adolescenti e pre-adolescenti che si ritrovano costretti a stare in una struttura ospedaliera per diversi problemi di salute e patologie differenziare. I ragazzi formano una forte amicizia fra loro e danno vita a un gruppo che prende il nome de “I Braccialetti Rossi”. La missione è farsi forza, infondersi fiducia reciproca e cercare di sorridere anche in una realtà difficile come quella ospedaliera. Una storia toccante, emozionante, in grado di toccare diverse sfumature dell'animo e dello spettatore.

L'allieva

Trasmessa dal 2016 al 2020, porta sul piccolo schermo le avventure professionali e sentimentali di Alice Allevi, una studentessa di medicina che si trova di fronte a una serie di dubbi sul proprio futuro. Un giorno capisce la sua strada: la medicina legale. Frequentando l'istituto si imbatte nell'affascinante e arrogante dottor Claudio Conforti. Si invade di lui e nasce un legame solido. Ma Alice è anche colpita dal giovane, sincero e simpatico Arthur, figlio del direttore dell'istituto. Tra i casi da risolvere e gli interrogativi del cuore, Alice si trova a percorrere un viaggio tra mente e sentimento. Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale sono i protagonisti della serie tv italiana.

L'amica geniale

Sono in totale quattro le stagioni che compongono questa saga, in gradi di superare i confini italiani e ottenere successo anche negli Stati Uniti. Basti pensare che gli ultimi episodi sono stati trasmessi prima in America rispetto all'Italia. La serie segue lo speciale legame che unisce Elena "Lenù" Greco e Raffaella "Lila" Cerullo. Le due sono cresciute in un rione popolare di Napoli e il pubblico può seguire e appassionarsi alle loro storie nell'arco di sessant'anni di vita. In totale sono 34 gli episodi che compongono la serie tv che cambia sottotitolo in base alle stagioni. La seconda si intitola “Storia del nuovo cognome”, la terza “Storia di chi fugge e di chi resta” e, infine, “Storia della bambina perduta” che rappresenta anche l'epilogo finale.

Mare fuori

La serie tv italiana è incentrata sulle storie dei detenuti e del personale di un immaginario Istituto Penale per Minorenni di Napoli, liberamente ispirato al carcere di Nisida. Inizialmente trasmessa in sordina su Rai 2, la serie è diventata, dopo qualche mese, un vero e proprio cult, soprattutto per i più giovani, permettendo alla storia di svilupparsi e di continuare negli anni. Anche gli attori protagonisti si sono ritrovati a essere dei veri e propri idoli. Dal 2020 al 2024 sono state trasmesse 4 stagioni, per un totale di 50 episodi. A marzo 2025 verranno resi disponibili gli episodi inediti della quinta stagione su Raiplay per una successiva messa in onda, su Rai 2, una conferma del seguito ottenuta anche in streaming dalla serie.

Un professore

Diretta da Alessandro D'Alatri nella prima stagione e da Alessandro Casale nella seconda stagione, la serie tv è prodotta da Rai Fiction e ha come protagonista Alessandro Gassmann. La serie è tratta dalla serie catalana Merlì, formato da tre stagioni e originariamente trasmessa – in Spagna – dal 2015 al 2018. In seguito è stato realizzato anche uno spin-off intitolato Merlí: Sapere Aude, incentrato sul personaggio di Pol Rubio (Carlos Cuevas) che frequenta l'università di filosofia.

Nella versione italiana della serie, Gassmann interpreta Dante Balestra, il nuovo professore di filosofia del liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Roma. L'uomo è tornato in città dopo otto anni di assenza per stare accanto al figlio, Simone, ora che Floriana, la sua ex moglie, sta per trasferirsi in Inghilterra. Inizia a legare sempre più con i suoi studenti grazie al suo metodo d'insegnamento originale e riesce anche a ricucire il rapporto con il figlio. Nella sua vita, però, torna dal passato Anita, conoscente e madre di Manuel, la "pecora nera" della classe. E il privato e la professione si sbagliano, rendendo tutto molto più complicato anche per Dante e per le persone che lo circondano. Su Raiplay sono disponibili le prime due stagioni mentre la terza andrà in onda nel corso del 2025, sempre in prima serata su Rai 1.