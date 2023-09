Le sedie senza braccioli in polipropilene riciclato. Abby diventa icona di versatile modernità

Connubia, brand giovane e contemporaneo dal dna green, lancia un nuovo progetto innovativo pensato per le persone che condividono una grande passione per il design e una forte attenzione all’ambiente: Abby. Una seduta nata per diventare un’icona che è il perfetto trait d’union tra passato e futuro che ha come obiettivo quello di evolversi più volte nel tempo.

Creata in un unico stampo e realizzata con un materiale contemporaneo, il polipropilene 100% riciclato, questa seduta rispecchia a pieno il concetto di economia circolare. L’incredibile flessibilità del progetto è racchiusa già nelle sue origini: lo stampo. Da un unico stampo sarà possibile realizzare diverse forme di sedute Abby, riducendo così al minimo il dispendio di materie prime e di consumi, continuando a scrivere un percorso aziendale sostenibile.

Con questo nuovo articolo firmato Calligaris, Connubia amplia la sua linea ’I am green’, un impegno che agisce su due fronti: quello del prodotto, creando arredi green, composti da materiali naturali e riciclati pensando alla circolarità, e quello del sistema azienda, per un approccio sostenibile allo sviluppo, alla produzione e alla distribuzione. La seduta sarà disponibile nella versione con e senza braccioli a partire da ottobre presso tutti i rivenditori Connubia e sarà l’alleato perfetto per gli spazi dining grazie anche alla possibilità di essere impilata.