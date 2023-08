Le regole d’oro per vivere di più

di Marina Santin

Bastano otto abitudini per guadagnare fino a 24 anni di vita. Lo afferma uno studio presentato a Nutrition 2023 - il meeting annuale dell’American Society for Nutrition - da Xuan-Mai Nguyen, specialista in scienze della salute per il Million Veteran Program al VA Boston Healthcare System.

L’indagine ha monitorato lo stile di vita di 720.000 veterani statunitensi tra i 40 e 99 anni attraverso i dati delle cartelle cliniche e dei questionari raccolti tra il 2011 e 2019. I risultati parlano chiaro. Adottare anche solo una delle otto abitudini a 40 anni aggiunge 4,5 anni di vita. Una seconda fa arrivare a 7 e una terza a 8,6. Fino a guadagnare oltre 24 anni se si sposano tutte otto. Questo per gli uomini.

Le donne hanno benefici in misura lievemente minore: una sola abitudine aggiunge 3,5 anni, due 8 e tre 12,6. Fino a un totale di 22,6 anni con gli otto fattori. Ogni singolo cambiamento fa la differenza anche in età più avanzata. Il guadagno stimato in aspettativa di vita diminuisce ma resta significativo (a 60 anni è circa di 18 anni in più). Ma non solo. Anche in caso di malattie croniche (diabete di tipo 2, ictus, colesterolo alto o cancro), si hanno dei benefici.

Quali sono le otto abitudini che influiscono sulla longevità? L’attività fisica (anche non intensa) è il fattore numero uno, tanto che può ridurre il rischio di mortalità del 46% rispetto alle persone che non si allenano. La seconda abitudine è evitare la dipendenza da oppioidi, che riduce il rischio del 38%. Un fattore particolarmente importante negli Stati Uniti, dove l’abuso di questi farmaci con azione antidolorifica (che porta a dipendenza e assuefazione), è elevato perché inducono un esagerato senso di benessere. Terzo fattore, evitare il fumo e i prodotti a base di tabacco. Il rischio di mortalità si riduce del 29%. Quarta abitudine, gestire lo stress. Saperlo affrontare efficacemente può ridurre del 22% la possibilità di mortalità prematura.

Quinto elemento, adottare un regime alimentare a base vegetale, che assicura una riduzione del 21%. Non è necessario diventare vegetariani o vegani, ma seguire una dieta mediterranea. Sesto fattore, evitare l’alcool, soprattutto il binge drinking (l’abbuffata di alcolici), ovvero bere oltre quattro bevande alcoliche al giorno (riduzione del rischio del 19%).

Settima abitudine, avere un sonno di qualità. Dormire da sette a nove ore riduce del 18% il rischio di morte precoce. Ultima attitudine da adottare, socializzare e circondarsi di relazioni positive, che porta un beneficio del 5%.