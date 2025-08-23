Le popstar sono un’animazione. Il boom delle eroine “coreane“

Il mondo le conosce come pop star. Ma sono molto di più. Sono eroine con voci in grado di respingere l’oscurità cantando canzoni di coraggio e speranza, sono cacciatrici di demoni ("e le cacciatrici sono molto più che guerriere"). Sono Rumi, Mira e Zoey, e formano il gruppo immaginario Huntrix, protagonista di KPop Demon Hunters, il film d’animazione che sta spopolando su Netflix. E non solo.

Uscito lo scorso 20 giugno, nonostante un lancio inizialmente privo di grandi campagne promozionali, il film ha saputo imporsi settimana dopo settimana, infrangendo diversi record. Nella sua sesta settimana ha raggiunto 26,3 milioni di visualizzazioni globali, diventando il film d’animazione originale più visto nella storia di Netflix. Adesso – con un totale di 210,5 milioni di visualizzazioni globali – è ad un passo dall’impensabile, ovvero il sorpasso di Red Notice (visto per un totale di 364,02 milioni di ore), attuale campione di ascolti e visualizzazioni sulla piattaforma.

La sua popolarità ha contagiato anche le classifiche musicali, con la canzone principale della colonna sonora, Golden, che ha raggiunto la vetta della Billboard Hot 100: era dal 2001 che un gruppo tutto al femminile - le Destiny’s Child con Survivor - non arrivava al top della classifica. Inoltre, Golden ha raggiunto il primo posto nella classifica dei singoli del Regno Unito: prima volta in tredici anni per un brano K-pop dopo Gangnam Style di PSY nel 2012.

Il film, realizzato da Sony Pictures Animation con Netflix Animation, è diretto dallo statunitense Chris Appelhans e dalla canadese Maggie Kang. È stata lei a ideare il progetto: voleva realizzare un film "ambientato nella cultura coreana" e ci è riuscita dando vita a quella che definisce la sua "lettera d’amore al K-pop" e alle proprie "radici coreane". Kang ha poi sviluppato con Appelhans la storia dei cacciatori di demoni, decidendo di giocare con "le donne sciamane della cultura coreana" poiché storicamente "cantavano e ballavano per proteggere il loro villaggio e le loro comunità".

E così sono nate le Huntrix, che sfidano a suon di hit i demoni impersonati da Jinu (doppiato dall’attore Ahn Hyo-seop e da Andrew Choi per la parte cantata) e la sua band, i Saja Boys, “orchestrati“ dal crudele Gwi-Ma, re dei demoni. In questo dualismo musicale si ritrova tutto l’universo del K-pop, quel fenomeno nato in Corea del Sud ma che, dalla fine degli anni Novanta, ha conquistato il mondo (compresa anche la figlia della premier Giorgia Meloni che all’inizio di agosto è stata al concerto delle Blackpink) riscrivendo le regole della musica pop: elementi melodici mescolati a rap e coreografie mozzafiato, impeccabili nei video ma anche dal vivo. E, così, i Saja Boy belli, alla moda, supercool e irraggiungibili ricordano (più che vagamente) i Bts mentre nelle Huntrix si ritrovano la forza scenica delle Blackpink, l’energia esplosiva delle Itzy e la brillantezza pop delle Twice.

E proprio loro ri-cantano Takedown, brano che accompagna il primo scontro tra le Huntrix e i Saja Boys, sottolineando l’intensità della scena. Nel film il fenomeno K-pop è ampiamente raccontato anche dal punto di vista dei fan oltre che dalla parte degli “idol“ che, in questo caso, non convivono con ritmi di vita estenuanti, dovuti a sessioni di canto e ballo con l’ossessione di raggiungere la perfezione. Cosa che in patria accade e non sempre i giovani artisti reggono la pressione e lo stress tanto che si sono verificati più casi di suicidio.

Le eroine del film non seguono diete ferree o allenamenti sfiancanti. Anzi. "Mangiano tutto quello che vogliono e ruttano. Credo che questo faccia sentire noi ragazze, finalmente, viste" racconta a Variety Arden Cho, l’attrice e cantante che presta la voce a Rumy (May Hong è Mira e Ji-young Yoo è Zoey). "Sul palco sono perfette. Ma mettile insieme e sono buffe, sono vere, fanno facce strane" aggiunge, sostenendo che la differenza con tanti altri film d’animazione la fanno i dettagli, con look alla moda che richiamano le tradizioni.

Ma oltre alla musica e all’estetica, il cuore del film pulsa con una potente metafora sull’accettazione di sé. All’inizio della storia, lo spettatore scopre che Rumi dai capelli viola è metà umana e metà demone, nascondendo con vergogna i segni violacei sulle braccia. Il suo percorso per accettare questa parte di sé è il motore emotivo della narrazione. "È una metafora semplice, ma molto significativa. A volte, le voci peggiori sono quelle nella nostra testa è un modo meraviglioso per raggiungere tutte le fasce d’età con questo messaggio" dichiara Ji-young Yoo.

Visto lo straordinario successo, il sequel è atteso da tutti, fan e protagonisti. "È un mondo magico, no? Sento che le opzioni sono infinite" dicono le tre attrici che sognano una performance live con le voci delle cantanti originali Ejae, Rei Ami e Audrey Nuna. Magari sul palco degli Oscar: oltre che sulla piattaforma Netflix, KPop Demon Hunters ha avuto un’uscita cinematografica limitata in California e New York e torna nelle sale americane oggi e domani per conquistare il botteghino. Proiezioni sul maxischermo necessarie per soddisfare i requisiti di ammissibilità ai riconoscimenti dell’Academy, dove il blockbuster d’animazione spera di rientrare nelle categorie film d’animazione, singoli e colonna sonora.