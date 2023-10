Le parole giuste. Possono nascere dal silenzio

Il dialogo non è morto, ma gode di pessima salute. E il paradosso è che non è mai stata così pessima quanto in questo nostro tempo in cui ciascuno sente l’urgenza o l’imperativo sociale di dire la sua, sempre e comunque, su tutto. È, il nostro, un tempo soggettivo, e contrappositivo: l’opinione scagliata nella piazza dei social network non prevede una relazione con il prossimo. Non è un dialogo, è un’arena: un pollice in su, un pollice verso, un cuore, un faccino che piange o che ride. Non ci accorgiamo che in questo parlare sempre, di tutto e su tutto, parliamo da soli. Talvolta indignandoci o allarmandoci o lasciandoci lusingare dalle opinioni altrui, ma sempre da soli, aggrappati al nostro post, al nostro tweet, al nostro reel, come a una liana penzolante in mezzo alla foresta. Le opinioni, si diceva, sono la nuova grammatica comune delle nostre relazioni più o meno virtuali: opinioni possibilmente veloci, semplici o meglio ancora semplicistiche, immediate ed economiche, anzi gratuite. Fast and furious. Ecco i social network, ecco l’Arena. In un ambiente strutturato sulle opinioni (e sui pollici e sui cuoricini) come può nascere il dialogo? Religioso, politico, etico. Ma anche l’informazione, per ciò che concerne giornali, televisioni, radio, siti internet: come recuperare la centralità dei fatti? Guerre, terrorismo, campagne elettorali: tutto si calibra sull’onda (sull’hype) dei social, e allora dove abbiamo relegato lo spazio e il tempo del confronto e del pensiero, che richiedono come primo requisito di lasciare per un attimo nelle retrovie le nostre opinioni, magari con la disponibilità a modificarle, di mettersi sullo stesso piano del prossimo, di astenersi dal giudizio, di prendersi il lusso della riflessione? E, soprattutto, come li recuperiamo?

Io non lo so, ma mi viene in mente che più di quarant’anni fa (quando i social ancora non c’erano, ma evidentemente una certa tensione predittiva lasciava già cogliere le peculiarità e le distorsioni del mondo) a porsi le nostre stesse domande ci pensò Calvino nel suo Palomar, l’ultimo romanzo, una grande lezione anche per chi fa il mio mestiere (dove giornalismo e opinionismo tendono a essere sempre più sovrapposti e sovrapponibili). Attraverso il suo protagonista, Calvino ci insegna che dobbiamo recuperare la capacità di descrivere gli attimi del reale (e cioè i fatti), e che non dobbiamo avere sempre un’opinione su tutto, che chiudere la bocca è talvolta una virtù, e che pensare che la verità possa condensarsi in poche frasi a portata di mano e di intelletto è una pericolosa utopia. Palomar narra così l’importanza del silenzio e, disse Calvino, "di tutte le parole che possono nascere dal silenzio". Perché in fondo il dialogo comincia lì dove si impara a tacere, ancor prima che a parlare.