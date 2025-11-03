Così le orche adesso cacciano i grandi squali bianchi

Roma, 3 novembre 2025 – C’è un luogo, nel caldo, splendido tratto di oceano compreso tra Baja California e il Messico continentale, dove la gerarchia degli oceani sembra capovolgersi. Qui, negli ultimi anni, alcuni ricercatori hanno filmato una scena che rovescia un mito radicato nell’immaginario collettivo: il grande squalo bianco non è più il sovrano incontrastato del mare. A contendergli il trono sono le orche, predatrici ciniche e implacabili. Ecco come e perché.

Le orche e la loro tecnica di attacco sorprendente

Le immagini acquisite dai biologi marini ritraggono un gruppo di cinque femmine di orca che agiscono come un unico corpo. Si avvicinano ai giovani squali, li spingono verso la superficie e, con urti precisi, li rovesciano. Questo perché, quando lo squalo viene capovolto entra in uno stato di immobilità tonica, una paralisi temporanea che lo rende totalmente inerme. È in quel momento che le orche puntano al loro obiettivo: il fegato, organo ricchissimo di energia. Una sequenza rapida, chirurgica. E ripetuta più volte nello stesso giorno. Non un episodio isolato. Gli avvistamenti sono iniziati nel 2020 e di nuovo nel 2022, nello stesso periodo dell’anno e quasi nello stesso punto. Un dettaglio che fa pensare non a un comportamento occasionale, ma a una strategia appresa e in qualche modo “tramandata all’interno del branco”.

Il ‘clan specialista’ della caccia al grande squalo bianco

Alcuni esemplari sono stati riconosciuti: erano già stati visti cacciare squali balena e squali toro. La specializzazione, quindi, non è nuova. Ma la scelta del grande squalo bianco, anche se giovane, lo è eccome. Perché è un predatore formidabile. Gli studiosi parlano della possibile esistenza di un “clan specialista”, distinto dalle altre popolazioni di orche note. Non tutte le orche, infatti, mangiano squali. Anzi, solo poche comunità nel mondo adottano tecniche simili. Ogni gruppo ha una propria “cultura di caccia”, un repertorio di gesti tramandati tra generazioni. Riavvolgendo il nastro, nel 2023 una carcassa di squalo bianco ritrovata vicino all’Australia mostrava segni compatibili con un attacco di orche, ma fino a poco tempo fa era noto un solo caso, registrato in Sudafrica, di orche che predavano giovani squali bianchi. Jesús Erick Higuera-Rivas, biologo marino messicano e i suoi colleghi hanno filmato orche nel Golfo di California mentre davano la caccia a giovani squali bianchi in due episodi distinti. Il primo, registrato addirittura nell’agosto 2020: “Le orche colpivano lo squalo per capovolgerlo” ha detto Higuera-Rivas.

Uno scenario nuovo nella lotta in mare

Questo nuovo nucleo del Golfo di California potrebbe rappresentare un gruppo ancora non classificato, con abitudini predatorie uniche. Per i ricercatori la scoperta apre domande delicate: cosa succede se predatori apicali cominciano a scontrarsi più spesso? Come cambierà l’ecosistema se i giovani squali diventano prede ricorrenti? Non c’è una risposta immediata. Ma una cosa appare chiara: nel profondo, il mare non è mai stabile come pensiamo e la lotta per il suo dominio continua.