’Le nozze di Figaro’. Il capolavoro di Mozart chiude la Stagione lirica

Sarà l’opera buffa in quattro atti ’Le nozze di Figaro’, composta da Wolfgang Amadeus Mozart su libretto di Lorenzo Da Ponte nel 1786, a chiudere la 79ª Stagione lirica sperimentale di Spoleto. L’opera fa parte, insieme a ’Don Giovanni’ (1787) e ’Così fan tutte’ (1790), della celebre Trilogia dapontiana, che raccoglie i tratti principali del teatro musicale del Settecento anticipando gli sviluppi ottocenteschi del genere buffo.

’Le nozze di Figaro’ (foto di Niccolò Perini) sarà in scena al Teatro Nuovo di Spoleto questa sera e domani alle 20 e domenica alle 16.30. (Lunedì 15 e martedì 16 alle 9.30 le recite per le scuole).

Sul podio Marco Angius, la regia è affidata a Henning Brockhaus, che nel 2022 curò la messa in scena di ’Don Giovanni’. Costumi di Giancarlo Colis, coreografia di Valentina Escobar e luci di Eva Bruno. Orchestra Calamani del Teatro Lirico Sperimentale (da giugno l’Orchestra Filarmonica Umbra ’V. Calamani’ è stata riconosciuta dal Ministero come orchestra territoriale), Coro e Tecnici del Teatro Lirico Sperimentale, maestro del coro Mauro Presazzi, maestro al cembalo Antonio Vicentini. Nuovo allestimento del Teatro Lirico Sperimentale.