Le mille luci di Antonello Falqui: quando il varietà era eleganza

MagazineLe mille luci di Antonello Falqui: quando il varietà era eleganza
22 ott 2025
REDAZIONE MAGAZINE
Geometria, ordine, minimalismo, perfezionismo e genio: queste Le mille luci di Antonello Falqui documentario di Fabrizio Corallo presentato alla Festa...

Antonello Falqui con Mina

Geometria, ordine, minimalismo, perfezionismo e genio: queste Le mille luci di Antonello Falqui documentario di Fabrizio Corallo presentato alla Festa del Cinema di Roma e che andrà in onda su Raitre il 7 novembre. Un film che ripercorre la vita e la straordinaria carriera del regista (1925 - 2019) che ha firmato programmi cult della storia della Rai come Studio Uno, Canzonissima, Il Musichiere e Milleluci. Trasmissioni che, riviste oggi, mostrano ancora di più tutta la loro eccezionalità ovvero tutta la loro eleganza e qualità. Nel doc che esce in occasione del centenario della nascita di Falqui, materiali d’archivio delle Teche Rai e di Luce Cinecittà con le testimonianze di protagonisti e amici come Gianni Morandi, Christian De Sica, Carlo Verdone, Renzo Arbore, Massimiliano Pani, Maurizio Micheli, Pippo Franco, Leopoldo Mastelloni, Michele Guardì.

