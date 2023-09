Le migliori idee per i vostri viaggi

Dai luoghi più esotici dall’altra parte del globo ai borghi storici a due passi da casa. Tante le occasioni per perdersi nella lettura di luoghi magici. Sono quelli che vi raccontiamo su www.quotidiano.netitinerari, il nostro canale dedicato ai viaggi e alla scoperta. Domenica 1 ottobre poi, si rinnova l’appuntamento in edicola con QN Itinerari. Il magazine – in abbinamento gratuito con i giornali del nostro gruppo – sarà dedicato stavolta a due regioni italiane: il Piemonte e la Valle d’Aosta.