Le Marche celebrano sua maestà il tartufo

Anche se l’estate è finita le Marche continuano ad offrire le loro eccellenze a turisti e visitatori. Nei mesi di ottobre e novembre in particolare, assoluto protagonista è il ’tuber magnatum pico’, il tartufo che diventa filo conduttore per un tour enogastronomico alla scoperta di fiere e mostre e dei caratteristici borghi che le ospitano. Ad aprire la stagione degli appuntamenti dedicati al prezioso tubero è il 41° festival dell’Alogastronomia di Apecchio città del Tartufo e della Birra. Oggi la giornata clou. Si tratta di un evento di forte richiamo per tutti coloro che vogliono scoprire i migliori abbinamenti tra birra e cibo. Caratteristica, che col tempo ha assunto notorietà, è l’apertura delle ’osterie’ del centro storico.

Durante il weekend, piccoli locali di vecchie abitazioni rinascono a nuova vita, diventano dei ristorantini caratteristici con ottimo cibo locale, tutto a base di tartufo e birra. Allo spettacolo finale domenicale l’ospite dell’edizione, quest’anno Orietta Berti, da tradizione viene incoronata Regina Tartufo. Apecchio è sede dell’Associazione Nazionale Città della Birra, insieme ad altri 21 comuni marchigiani (info su www.vivereapecchio.itbirra). A Pergola torna oggi ma anche l’8 e il 15 ottobre la 26° edizione della Fiera Nazionale del tartufo Bianco Pregiato: un viaggio tra gusti e profumi, una perfetta miscela tra arte, storia e sapori. La città dei Bronzi dorati, l’unico gruppo bronzeo-dorato esistente al mondo giunto a noi dall’età romana, ospita per l’occasione una mostra mercato di specialità enogastronomiche in costante crescita che ha raggiunto ben due chilometri di espositori di prodotti tipici di altissima qualità, dove, tra tutte le eccellenze, regna il tartufo bianco pregiato.

Da non perdere il ’Pergola Truffle Show’ (www.fieradeltartufopergola.it) con gli chef stellati marchigiani. La Pro Loco invita in particolare i camperisti a visitare Pergola, che vanta il riconoscimento di ’Città amica del turismo itinerante’, I raduni sono organizzati ogni fine settimana, precisamente domenica 1 ottobre, sabato7 e domenica 8, sabato 14 e domenica 15. Sant’Angelo in Vado, incantevole borgo medievale nella provincia di Pesaro e Urbino, ospiterà invece la 60esima edizione della Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato delle Marche il 7 e 8 ottobre, il 14 e il 15, il 21 e 22. Tra una degustazione di tartufo e l’altra, potrete camminare tra le vie del centro storico dove saranno dislocati stand enogastronomici, artigiani e hobbisti. Non mancheranno poi gli spazi dedicati ai bambini con musica, animazione e laboratori didattici di vario genere. Tanti saranno anche gli appuntamenti culturali come mostre e visite a musei, chiese e palazzi ottocenteschi. Tra gli sopiti di eccezioni gli chef Mauro Uliassi e Bruno Barbieri che riceveranno il premio Tartufo d’Oro 2023. Info su www.mostratartufo.it

Si chiude in bellezza con la ’Fiera Nazionale del Tartufo Bianco’ di Acqualagna che si terrà il 28 e il 29 ottobre e l’1, il 4, il 5, l’11 e il 12 novembre 2022. Qui la secolare tradizione di ricerca, produzione e vendita del tartufo fa sì che il suo mercato sia il luogo di incontro privilegiato per la promozione e la commercializzazione sia a livello nazionale che internazionale. La piazza principale della cittadina ospiterà gli stand dei commercianti di tartufo fresco, anima storica della festa.

Il Palatartufo è il più importante spazio di accoglienza per gli oltre 200mila visitatori della fiera. Acqualagna è situata lungo il tracciato dell’antica Flaminia ed è circondata da luoghi di rara bellezza naturale come la Riserva naturale statale del Furlo. E’ anche la sede di raccolta dei due terzi dell’intera produzione nazionale del tubero. Numeri eccezionali che da più di 50 anni fanno di questa manifestazione una delle più visitate a livello nazionale. Info sull’evento: www.comune.acqualagna.ps.it, e-mail turismo@acqualagna.com