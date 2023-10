Le magnifiche 14 dello Zecchino

Dall’importanza di abbattere muri e confini fino a quella di mangiare frutta e verdura, meglio se di stagione: messaggi e musica senza età nei 14 brani scelti per la 66ª edizione dello Zecchino d’Oro, presentata ieri a Milano. Tra i 35 autori che firmano le tracce ci sono esperti di brani per bambini ma anche grandi artisti, come Loredana Bertè che ha mandato allo Zecchino Rosso, canzone che Loredana scrisse a metà anni ‘90 dopo aver visto il figlio di pochi mesi del vignettista Vauro, suo amico, muoversi per casa con un girello rosso. "Dopo 30 anni è quanto mai attuale perché parla di bambini incollati al pc", ha detto la cantante. Tra gli altri artisti Maurizio Fabrizio, Gianfranco Fasano, Max Gazzè, Matteo Bocelli, Paolo Vallesi, Lorenzo Baglioni. A interpretarle, come sempre dal vivo, 17 giovanissimi tra i 5 e i 10 anni, accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni, in diretta da Bologna dall’1 al 3 dicembre sotto la direzione artistica di Carlo Conti.