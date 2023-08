"Le lettere mai spedite, dal manicomio a noi"

di Ilenia Pistolesi

VOLTERRA (Pisa)

Fra i padiglioni, frusciava un grido muto. Quel grido era rivolto al padre, alla madre. Al parroco o al sindaco del paese. In qualche caso anche al Papa. "Che ci faccio qui? Riportatemi a casa". Dopo 110 anni, quell’immobile geografia di censura che ha annientato ogni sibilo dei pazienti dell’ospedale psichiatrico di Volterra, in provincia di Pisa, il più grande manicomio d’Italia, trova respiro nel progetto Corrispondenze Immaginarie, l’opera d’arte pubblica partecipata di Mariangela Capossela, sorella del cantautore Vinicio, e avviata nel 2022 nell’ambito di “Volterra 22 Prima Città Toscana della Cultura“. Partecipazione pubblica come mantra.

Perché le 450 lettere scritte dagli internati, a cavallo fra il 1900 e il 1974, trasposte in un libro di nicchia, Corrispondenza negata, hanno cavalcato un nuovo sentiero. Sono le lettere di donne e uomini internati nel manicomio di Volterra. Persone che scrivevano alle famiglie, al prete del paese, al sindaco, perché non capivano la loro condizione di reclusi. Missive mai spedite ai destinatari. Parole rimaste recluse come i loro autori e che ora hanno trovato risposta nelle persone che hanno aderito al progetto, chiedendo di diventare destinatari e interlocutori del disegno di arte pubblica di Mariangela Capossela. Le lettere sono state ricopiate a mano da copisti volontari di Volterra (cittadini e studenti) e inviate in tutta Italia, e non solo, attraverso una call nazionale e una casella postale ad hoc.

A Volterra sono arrivate 150 risposte da tutta Italia, con alcuni scritti giunti anche dalla Francia e da altri Paesi europei. Risposte che traslano al presente un nuovo discorso collettivo su malattia mentale, isolamento e cura. Le lettere hanno continuato a viaggiare e sono arrivate a Calitri, in Irpinia, ospitate nell’ambito dello “Sponz Fest 23“. E sono state le case di questo piccolo borgo dell’Avellinese a ospitare la corrispondenza negata, con i cittadini che hanno aperto l’uscio a chi volesse leggere le lettere.

Mariangela Capossela, che cosa ha restituito l’epistolario?

"Centocinquanta risposte. C’è chi si è scusato, dopo 110 anni, verso chi aveva mandato la lettera dal manicomio. Le risposte sono parole pregne di poesia, anche se scritte in maniera semplice. Sono particelle che compongono un discorso collettivo, perché ciascun destinatario si è messo in gioco".

In che modo?

"Le lettere di risposta agli internati del manicomio vanno oltre l’aspetto personale e abbracciano l’umano, trasmettono la speranza della condivisione".

È una memoria viva o c’è ancora da lavorarci?

"Ci sono ancora tanti nodi da sciogliere sulla memoria e sulla salute mentale. Mi chiedo se ci sia ancora un trauma collettivo da superare. Perché ciò che manca è la serenità rispetto a quella memoria. E, in alcuni casi, il problema è nel reperire la dovuta documentazione. Esiste una questione che riguarda l’archiviazione e la diffusione. Al festival abbiamo avuto tanta condivisione, abbiamo avuto un gruppo di volontarie che ha lavorato su molti aspetti, e il pubblico ha avuto la possibilità di sfogarsi e tirare fuori le emozioni visitando le case di questo piccolo paese, il cui centro è abitato soprattutto da anziani, i quali hanno aperto la porta per leggere le missive del manicomio. C’è voglia di cambiare, di superare i tabù sulla salute mentale. A Calitri ho fatto assemblee in piazza poco prima di avviare il progetto su Volterra. E il messaggio è stato recepito. C’è chi ha aperto la casa per un’ora, per più ore. Fatto sta che abbiamo avuto 350 visite per poche ore al giorno".

E come proseguirà il progetto?

"L’obiettivo è non fermarsi all’ex ospedale psichiatrico di Volterra ma andare oltre. Abbiamo contatti con Trieste e con la Francia".