Le invisibili pioniere del cinema. Donne dimenticate dalla storia

C’erano ma sui loro nomi, sui loro volti, sulle loro opere è sceso il silenzio. Il cinema degli albori non era faccenda di soli uomini. Le donne erano presenti e ricoprivano i ruoli più vari, non solo attrici, ma anche registe, sceneggiatrici, produttrici. Un universo femminile capace di creatività e intraprendenza imprenditoriale, interessante e sorprendente che riemerge, almeno in parte, dal dimenticatoio grazie alla mostra “inVisibili – Le pioniere del cinema“, promossa dal ministero della Cultura, realizzata dall’Archivio Luce Cinecittà, con la collaborazione del Centro Sperimentale di Cinematografia, il Museo Nazionale del Cinema di Torino e la Cineteca di Bologna, fino al 28 settembre all’Istituto Centrale per la Grafica di Roma.

"Quando il cinema è nato, le donne erano già lì, non solo come spettatrici, ma anche come protagoniste, davanti e dietro la macchina da presa. Il cinema delle origini è anche femmina. Anzi, in molti paesi occidentali – dall’Italia alla Francia e soprattutto agli Stati Uniti – quello del muto è il momento di maggiore presenza femminile nell’industria cinematografica", sottolinea la sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, ideatrice della mostra che recupera materiali inediti, pellicole, documenti, sceneggiature, fotografie, locandine, bozzetti.

Non facile rendere giustizia a tutte loro, ricordare chi erano e cosa avevano fatto perché molto è andato perduto ma scavando in archivi pubblici e privati è stata ricostruita la storia di trenta di queste fantastiche ‘pioniere’: trenta ritratti in cui si articola la mostra, che copre un arco di tempo che va dagli inizi del Novecento fino ai primi anni Quaranta.

Agli scorsi David di Donatello si è sottolineata la vittoria per la migliore regia di Maura Delpero, prima donna in settanta edizioni del premio ad aggiudicarsi questo riconoscimento. Ma nella storia del cinema, prima di Delpero, Cortellesi, Vicario e altre, scavando nel passato emergono figure straordinarie di registe come Elvira Notari, Elettra Raggio, Gemma Bellincioni.

La prima regista italiana e una delle prime nel mondo, è Elvira Notari che, tra il 1906 e il 1929 realizza oltre sessanta lungometraggi e centinaia tra cortometraggi e documentari prodotti dalla Dora Film, da lei fondata nel 1906 con il marito, il fotografo Nicola Notari, perché fino al 1919 una donna non poteva essere titolare di una società: lavori di cui Elvira firma in molti casi anche la sceneggiatura e di cui è interprete, e di cui rimangono solo tre pellicole conservate dalla Cineteca Nazionale di Roma. "Le sue opere anticipano di decenni il Neorealismo italiano: ogni fotogramma diventa un pezzo di verità", spiega Agnese Pini nel catalogo edito da Mondadori Electa, in cui alcuni giornalisti firmano il ritratto delle trenta protagoniste della mostra. Una realtà, quella filmata dalla Notari, che non corrisponde a quella gloriosa e vincente propagandata dal fascismo e allora, senza arretrare, la Dora Film inizia ad esportare le sue produzioni negli Stati Uniti.Alla sua figura, nel 150° anniversario della nascita, è dedicato Elvira Notari. Oltre il silenzio, il documentario scritto e diretto da Valerio Ciriaci che sarà presentato alla prossima Mostra del cinema di Venezia nella sezione “Venezia Classici-documentari sul cinema“.

Nella mostra romana compaiono poi figure singolari come quella di Astrea, nome d’arte di Amalia Barbieri, veneta, una nobildonna, forse, di certo una sorta di Maciste al femminile, protagonista di quattro pellicole di grande successo e poi di colpo, dal 1922, ritiratasi dalle scene e svanita nel nulla. Era una cantante lirica Gemma Bellincioni, star dei più importanti teatri d’Italia e del mondo, amica di Eleonora Duse e della rivoluzionaria Anna Kuliscioff, ma anche compositrice, insegnante di canto, e poi sceneggiatrice, attrice, regista e produttrice, e quando passa dal teatro al cinema fonda tre case di produzione con cui realizza una dozzina di film.

Nilde Baracchi è un’attrice comica, come Gigetta Morano che però è anche una sorta di stuntwoman pronta a fare da controfigura a colleghe meno atletiche di lei. Tra tante perfette sconosciute, la famosa Francesca Bertini, diva del cinema muto, carismatica attrice che controllava in realtà ogni fase del processo di realizzazione dei film da lei interpretati, al punto che si ipotizza ne abbia anche firmati alcuni con lo pseudonimo di Frank Bert.