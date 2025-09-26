’Le Invasioni Botaniche’. Tra piante e musica. Nel cuore di Cremona

Un violino fiorito è il simbolo della sesta edizione de Le Invasioni Botaniche d’autunno che si svolgerà a Cremona questo weekend (domani e domenica), con accesso gratuito. L’evento di quest’anno è dedicato alla musica essendo in concomitanza con il Cremona Musica International Exhibitions and Festival, manifestazione dedicata agli strumenti musicali.

Dalle 9 alle 19 più di 60 espositori saranno presenti nel centro della città con i colori e i profumi dei fiori autunnali. Le calde tonalità delle essenze di stagione coloreranno corso Garibaldi, corso Campi e i giardini pubblici di piazza Roma. Oltre a ciclamini, dalie, viole del pensiero, aster ed erica, si potranno trovare tantissimi tipi di piante: aromatiche, carnivore, grasse, succulente, bonsai, collezione di agrumi e lavanda. Non solo piante, ma anche miele, formaggi, e biscotti, saponi profumati, cosmetici naturali, vasi e oggettistica per il giardino, complementi d’arredo, ceramiche, abiti e accessori, abiti indiani, coperte, borse in stoffa, sciarpe, gonne balloon, maglie in cashmere, accessori tricot, gioielli e bijoux, amuleti e pietre dure.

Nel pagoda dei giardini pubblici ci sarà un programma di musica coordinato da Massimo Ottini e Benedetto Castelli. Domani dalle 15 alle 18 si esibiranno Simona Pala, Fernando Tovo e Andrea Pacini, mentre domenica dalla 10.45 alle ore 12.25 e dalle 14 alle 19 ci sarà la quinta edizione di Cremona Musica Downtown Giovani che fa parte del Cremona Musica International Exhibitions and Festival. Sul palco si alterneranno giovani cantautori, band e formazioni prevalentemente acustiche.