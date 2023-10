Le infinite lezioni di Leopardi. Una rilettura che appassiona

Le giovani generazioni hanno una grande fortuna della quale non sempre si accorgono: possono studiare un autore andando al di là dei manuali scolastici, che pure sono molto più belli e meno noiosi di quelli di un tempo ma hanno spesso il difetto di essere schematici e categorici. Soprattutto nel caso di un autore immenso come Leopardi, Il giovane favoloso di cui Mario Martone ci ha regalato una bellissima trasposizione cinematografica.

In ambito letterario, non si contano i libri su Leopardi (e uno dei più belli è certamente quello di Pietro Citati, Leopardi per l’appunto, "un viaggio in una mente, o meglio in un sistema solare di personalità", come scrive Emanuele Trevi). E poi c’è Spalancare gli occhi sul mondo. Dieci lezioni su Leopardi di Marco Antonio Bazzocchi (il Mulino), che ha la veste del saggio ma un’intonazione più intima (e non per questo banale, anzi). Bazzocchi, che insegna Letteratura italiana all’Università di Bologna, non si mette in cattedra, tutt’altro. E, soprattutto, guarda Leopardi con la curiosità di chi non cerca risposte definitive o cristallizzate in uno sterile nozionismo. Del resto, è proprio questo il problema (positivo) di Leopardi, ed è l’autore stesso a ribadirlo più volte nel corso delle sue lezioni, che affrontano di volta in volta un tema, una suggestione, perfino un moto interiore del protagonista, e ne restituiscono una rilettura che appassiona e talvolta spiazza.

L’incipit è ovviamente scoppiettante: si parte infatti dall’Infinito, la poesia forse più bella di Leopardi (che fa parte degli Idilli), per naufragare nel mare salvifico dell’immaginazione e, di conseguenza, della vera sostanza della poesia. E ancora: Luna, Natura, Amore, un capitolo sul valore del Riso, l’immancabile A Silvia, il Dialogo della Natura e dell’Islandese (che colloca Leopardi al di sopra dei contemporanei), le frequenti incursioni dello Zibaldone. C’è tutta l’argenteria in vetrina.

Eppure, tutto è apparecchiato per allargare la visuale e ricostruire la figura di un uomo cui è stato affibbiato per secoli il fardello del pessimismo cosmico (sul quale pure ci sarebbe molto da discutere), ma che è soltanto da riscoprire, soprattutto tra i banchi di scuola.

Giuseppe Di Matteo