Le follie di Louis Vuitton: dalla borsa da un milione di dollari a quella microscopica

Il colpo di grazia ce l'ha inflitto Pharrell Williams. L'artista hip hop recordman di vendite con il famosissimo singolo “Happy”, 49 anni, è stato scelto al posto di Virgil Abloh, scomparso nel novembre 2021, alla guida della linea uomo della griffe Louis Vuitton del gruppo del lusso LVMH di Bernard Arnault. La sua è stata una sfilata a sua immagine e somiglianza, il che non ha stupito più di tanto il popolo della moda. Quello che ha fatto sussultare gli addicted della griffe e il mondo intero è stata la borsa Speedy in coccodrillo giallo. Un oggetto davvero unico. Non sono bastati a Pharrell gli occhiali in oro e diamanti Tiffany, sfoggiati alla presentazione della sua collezione Primavera/Estate 2024. Ci voleva il borsone giallo che il neo direttore creativo delle collezioni maschili di Louis Vuitton si è portato ovunque, dalla sfilata di Dior a quella di Kenzo.

Immediatamente ribattezzata "Millionarie Bag", la borsa è una riedizione della Speedy, la borsa anni ‘30 della maison, che Williams ha realizzato in giallo acceso e in pelle di coccodrillo, con fibbie, rivetti e catena a maglie cubane in oro giallo. Il tutto suggellato da un lucchetto in oro ricoperto di diamanti con le iniziali LV. Pare che la borsa costi circa un milione di euro, anche se probabilmente non sarà mai messa in vendita.

Subito diventata l’oggetto del desiderio fra i fan dell’artista, non tutti hanno però l'hanno accolta bene e le critiche più feroci hanno riguardato sia la scelta di utilizzare la pelle di coccodrillo sia il prezzo esorbitante. D’altro canto, dopo la prematura scomparsa di Abloh, il brand francese sta puntando al lusso allo stato puro e in questo caso Williams ha fatto la scelta più coerente.

Di follia in follia, dalla “Millionaire bag" si passa alla microscopic bag, sempre griffata Vuitton. MSCHF, il collettivo che con i suoi progetti parodistici ha sorpreso tutti, è stato invitato dalla curatrice Sarah Andelman a partecipare all’asta “Just Phriends” della piattaforma JOOPITER fondata dallo stesso Pharrell Williams. Per l’occasione, l’enigmatico brand ha progettato la Microscopic Handbag, una borsa ispirata alla celebre tote bag OnTheGo di Louis Vuitton che, come suggerisce il nome, ha delle dimensioni davvero microscopiche. La creazione, realizzata in resina con un processo di stampa 3D noto come polimerizzazione a due fotoni, misura infatti 657x222x700 micrometri. Il che significa che è più piccola di un granello di sale e che per poter vedere il monogram che vi è impresso c’è bisogno di un microscopio. L’idea, racconta il Chief Creative Officer Kevin Wiesner, è nata come critica alle borse sempre più piccole proposte dalle case di moda, le quali stanno diventando talmente minuscole da essere disfunzionali. In effetti nella microscopic non ci sta nemmeno un granello di polvere. Provare per credere. Sempre che abbiate 60mila dollari a disposizione.