Le foche dell’Antartide si sono dimezzate di numero nel giro di 50 anni

La popolazione di foche in Antartide si è praticamente dimezzata negli ultimi 50 anni: dopo l’allarme per il pinguino imperatore, ecco arrivare quello per un altro simbolo della fauna del Polo Sud, messo soprattutto a rischio dalla riduzione del ghiaccio marino.

Un censimento iniziato negli anni Settanta

A mettere in guardia sulla possibilità che le foche dell’Antartide possano andare incontro al rischio di estinzione in un futuro nemmeno lontano è uno studio condotto dagli scienziati del British Antarctic Survey (BAS), che stanno monitorando fin dagli anni Settanta le popolazioni di foche di Weddell, le otarie orsine antartiche e gli elefanti marini del sud.

I cambiamenti registrati negli ultimi 50 anni non lasciano dubbi sulla gravità della situazione: le foche di Weddell, che necessitano di una stabile presenza di ghiaccio marino per vivere e riprodursi, si sono ridotte del 54% rispetto al 1977 per effetto della graduale scomparsa del loro habitat naturale; le otarie orsine antartiche, pur vivendo sulla terraferma, sono a loro volta diminuite del 47%, probabilmente a causa delle alterazioni nella catena alimentare marina, sempre però riconducibile alle alterazioni del ghiaccio. Solo gli elefanti marini del sud non hanno presentato "alcun declino significativo a lungo termine", secondo quanto si legge nello studio pubblicato sulla rivista scientifica Global Change Biology.

Gli autori della ricerca, sottolineando l’importanza di condurre osservazioni ecologiche nel lungo periodo, pongono l’accento sulla stretta relazione tra le condizioni del ghiaccio marino e la sopravvivenza delle foche. Michael Dunn, principale autore della ricerca, ha affermato che “per una volta si è potuto dimostrare con dati certi come le specie reagiscano alla perdita del ghiaccio marino e quanto emerso deve essere motivo di seria preoccupazione”.

Il ghiaccio marino è ai minimi storici

Negli ultimi anni l’estensione del ghiaccio marino in Antartide ha mostrato una drastica riduzione, raggiungendo nel 2023 e 2024 record negativi sia nel periodo invernale sia in quello estivo.

In particolare, dopo un lungo periodo di relativa stabilità tra il 1979 e il 2015, si è verificato un declino repentino tra il 2016 e il 2017, che è poi proseguito negli anni successivi fino a portare a valori eccezionalmente bassi, con la copertura minima di 1,98 milioni di km² della regione antartica.

Le conseguenze di questa riduzione del ghiaccio marino, anche per una crescente difficoltà nella ricrescita dopo i picchi di scioglimento, includono un aumento della dispersione termica oceanica e un’intensificazione delle tempeste a livello globale. Ma mettono anche e soprattutto a rischio la fauna del Polo Sud, a partire da foche e pinguini.