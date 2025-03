’Le Donne e il Vino’. Imprenditoria femminile sotto i riflettori

Un appuntamento da non perdere quello in programma domani. Dopo il grande successo delle edizioni torinesi infatti, arriva per la prima volta a Bologna il format ’Le Donne e il Vino’, l’opportunità unica di degustare vini prodotti esclusivamente da donne, per celebrare il crescente ruolo femminile nell’industria vinicola e allo stesso tempo offrire un assaggio delle eccellenze italiane, in compagnia delle migliori etichette nazionali. Le donne oggi sono sempre più protagoniste nelle aziende vinicole: quasi il trenta per cento delle cantine italiane è a guida femminile, le agronome sono oltre quattromila e circa il dieci per cento degli enologi è donna.

Quale migliore occasione quindi per promuovere l’imprenditoria femminile in una location d’eccezione come il Grand Tour Italia che collabora come partner all’evento. Le cantine protagoniste della serata sono Casagrande Della Quercia (Toscana), Eraldo Revelli (Piemonte), Mascarello Michele & Figli (Piemonte), Fratelli Rabino (Piemonte), Forteto Della Luja (Piemonte), Cantina Del Frignano (Emilia Romagna), Dezzani (Piemonte), Podere Don Cataldo (Puglia), Cascina Cà Nova (Lombardia), Tenuta Roletto (Piemonte). Durante la serata, che ha inizio alle 17.30 per terminare alle 22.30, sarà possibile realizzare un vero e proprio viaggio sensoriale tra le cantine e le regioni italiane con varie offerte di pacchetto degustazione. Al buon bere sarà anche affiancato il buon cibo, con un’interessante proposta food. E a fine esperienza sarà possibile acquistare i vini di maggior gradimento. Biglietti in vendita sul sito ufficiale di To Be Events al link https://shop.tobevents.it/event/ledonneeilvino. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Cristiano Consorti