Le delicate bollicine di Bosca per Gdo e ristorazione al top. Glamtì, il nuovo sparkling tea

Un ulteriore passo nel percorso di riposizionamento del brand avviato nel 2021. Bosca – in un suggestivo stand nel Padiglione dedicato ai vini piemontesi – ha stupito tutti al Vinitaly con le sue novità di bollicine Metodo Classico e Charmat.

"Il nostro viaggio è iniziato oltre 190 anni fa e, di generazione in generazione, ci passiamo il testimone per portare con maestria e creatività l’entusiasmo delle bollicine italiane a tutti – commenta Pia Bosca, Ceo del marchio –. Una responsabilità che rappresenta una continua sfida da cogliere e superare. Da sempre affiniamo i vini Metodo Classico nelle nostre cantine storiche di Canelli, Patrimonio Mondiale dell’Umanità per l’Unesco e simbolo di tradizione, eccellenza e passione. Allo stesso tempo guardiamo al futuro e al mercato contemporaneo".

Le proposte dedicate al canale Horeca fanno parte della ’Collezione Luigi Bosca’ e puntano alla ristorazione di qualità. Si tratta di sette referenze tra Metodo Classico (Alta Langa Docg, Mille Notti, Mille Notti Rosé) e Metodo Charmat (Asti Docg, Valdobbiadene Docg, Piemonte Doc Chardonnay Blanc de Blancs, Piemonte Doc Pinot Nero Rosé).

A completamento delle nuove proposte spumante, anche tre vini fermi: Langhe Doc Nebbiolo, Langhe Doc Rosso e Langhe Doc Arneis. Per quanto riguarda il canale della Grande Distribuzione si consolida il riposizionamento iniziato lo scorso anno con Alta Langa Docg e Gran Cattedrale, entrambi Metodo Classico, che hanno effettuato un restyling a livello di packaging. Nei prossimi mesi, i consumatori troveranno a scaffale ulteriori cinque proposte di vini spumante Metodo Charmat: Asti Docg, Prosecco Doc, Ribolla Gialla, Pinot Nero Rosé e Chardonnay.

Nell’ambito della fiera il bartender Giorgio Chiarello ha presenteto un inedito cocktail a base di Glamtì, la nuova referenza a brand ’It’s B’ dedicata al mondo no e low alcol. ’Glamtì’ è il primo e unico sparkling tea italiano: una miscela di tè nero, vino e succo di ’Limone di Sorrento Igp’ a bassa gradazione alcolica (5%) e delicatamente dolce.

Egidio Scala